Günlük yaşam kalitesini düşüren ve haftalarca süren inatçı öksürük şikayetleri, vatandaşları geleneksel bitkisel karışımlara yöneltti. Ancak uluslararası bilim çevreleri ve solunum yolu hastalıkları uzmanları, bu tür 'doğal' çözümlerin tek başına tedavi için yetersiz kaldığını, hatta teşhisi geciktirerek hayati risklere yol açabileceğini ifade etti.

KRONİK ÖKSÜRÜK: ASTIM VE REFLÜDEN AKCİĞER KANSERİNE UZANAN RİSKLER

Sekiz haftadan uzun süren öksürüğün "kronik" kabul edildiğini belirten Amerikalı Solunum Hastalıkları Uzmanı Dr. Michael J. Smith, bu durumun basit bir enfeksiyon sonrası tahrişten, Astım, Gastroözofageal Reflü Hastalığı (GÖRH) veya hatta Akciğer Kanseri gibi ciddi sorunlara kadar pek çok nedeni olabileceğini dile getirdi.

Dr. Smith, yayımladığı bilimsel makalelerde öksürüğün bir savunma mekanizması olduğuna dikkat çekerek, “Hastaların büyük bir kısmı öksürüğün doğal olduğunu düşünerek doktora geç başvuruyor. Özellikle sigara içmeyen bir kişide inatçı öksürük varsa, altında yatan ana nedenler genellikle astım, reflü veya kronik geniz akıntısıdır” ifadelerini kullandı.

Uzman isim, özellikle gece artan ve kuru karakterli öksürüklerin GÖRH ile güçlü bir şekilde ilişkilendirildiğini ve kronik öksürük vakalarının yaklaşık %20'sinin nedeninin tedavi edilmemiş reflü olduğunu kaydetti.

BİTKİSEL DESTEKLER SEMPTOMLARI HAFİFLETİYOR, HASTALIĞI TEDAVİ ETMİYOR

İngiltere'deki Solunum Yolu Hastalıkları Araştırma Merkezi'nden Prof. Dr. Elizabeth Carter, bitkisel çözümlerin rolünün semptomları hafifletmekle sınırlı olduğunu belirtti.

Prof. Carter, yapılan araştırmaların bal ve limonun boğaz tahrişini yumuşatıcı etkilerini doğruladığını, özellikle kekik (Thymus vulgaris) gibi bazı bitkilerin içerdiği karvakrol ve timol sayesinde antiseptik ve antienflamatuar faydalar sağladığını aktardı.

Ancak Prof. Carter, çarpıcı bir uyarıda bulunarak, “Bu doğal ürünler yalnızca semptomatik rahatlama sunar, öksürüğe neden olan altta yatan hastalığı ortadan kaldırmazlar. Örneğin, bir hastanın kronik öksürüğü astımdan kaynaklanıyorsa, sadece bitki çayı içmek durumu iyileştirmez; aksine, teşhis ve uygun medikal tedaviye başlama süresini uzatırız. Kronik öksürüğün tedavisinde ilk adım, kesinlikle tanı koymaktır” şeklinde konuştu.

Uzmanlar, iki haftayı aşan öksürük şikâyetlerinde, bitkisel desteklere güvenmek yerine, akciğer filmi ve gerekli alerji testleri dahil olmak üzere kapsamlı bir tıbbi muayeneden geçilmesi gerektiğinin altını çizdi.