Geçmeyen yorgunluğu nasıl engelleriz

Yrd. Doç. Dr. Gamze Şenbursa, bahar yorgunluğunun sebepleri ve kurtulmanın yolları hakkında önemli bilgiler verdi, tavsiyelerde bulundu. İşte o tavsiyeler.

Geçmeyen yorgunluğu nasıl engelleriz

Editör: Ali Öncü

Halsizlik, yorgunluk, kaygı, asabiyet, dikkatsizlik ve uyku düzensizlikleri. Eğer bu belirtiler varsa siz de bahar yorgunusunuz. Peki bahar yorgunluğunun sebebi nedir? İşte yanıtları…

Alerjik bir yapınız var ise, beslenmenize dikkat etmiyorsanız, hormonal problemleriniz varsa, enfeksiyona bağlı bir hastalığınız varsa, kronik hastalıklarınız varsa (tansiyon gibi), stresli bir ortamda çalışıyorsanız, kirli hava sahasında bulunuyorsanız, sürekli ilaç kullanıyorsanız ve de en önemlisi tembel bir hayat yaşıyorsanız, bahar yorgunluğuna zemin hazırlarsınız.

İNSAN VÜCUDUNU NASIL ETKİLER?

Temelde yorgunlukla birlikte açığa çıkan birçok durum vardır. Ağrılar en başta görülen etkilerden biridir. Omuz, sırt ve boyun ağrıları görülür. Mutsuzluk, enerjik olamama, uyku hali, konsantrasyon eksikliği, asabiyet, hafıza zayıflığı, aşırı sinirlilik hali görülebilir. Aynı zamanda uyku problemleri de yaşayabilirsiniz. Uykuya dalmada sıkıntı ya da aşırı uyuklama halinde olabilirsiniz. Ruhsal gerginliklerin de arttığı bu dönemde midede problemler de çok sık görülür. Aynı zamanda bağırsaklarda gaz, kabızlık ve ishal gibi düzensiz bağırsak hareketlerine bağlı sıkıntılar açığa çıkabilir.

ELEKTRİK YÜKÜ AĞRI YAPAR MI

Havadaki nem oranı değişir. Elektrik yükü dağılımı değişir. Ortamda polen, toz, koku artar. Havadaki değişim tabi ki insanları etkiliyor. Elektrik yüklerinin dağılımının değişmesi insan vücudundaki elektrolit dağılımını etkiler. Örneğin; yağmur yağdığında havadaki elektron yükü dağılımı değişir ve bazı kişiler yağmurun yağacağını önceden tahmin edebilir. Çünkü yük dağılımındaki değişiklik insanların çeşitli bölgelerinde ağrıya sebep olur. Doğanın kendini yenilemeye başladığı dönemdir bahar. Bu dönemde havada bir takım değişiklikler olur.

BAŞA ÇIKMAK İÇİN BUNLARI YAPIN

Düzenli su içme alışkanlığı edinmeliyiz. Bol bol vitaminli besinler tüketmeliyiz. Sigara, alkol ve kafeinden uzak durmalıyız. Stresten uzak durmalı, gerekirse destek almalıyız. Bu durumda Refleks Terapi benim en önemli yardımcımdır. En önemlisi de egzersiz! Her gün gevşeme egzersizlerini düzenli yapmalısınız. Aynı zamanda temiz havada yapılacak egzersizler ruh halimizi de oldukça olumlu yönde etkileyecektir.

NEGATİF VE POZİTİF İYONLAR

Soluduğumuz havada karbondioksit, oksijen, hidrojen gibi iyonize gazlar vardır. Her 10 negatif iyona 12 pozitif iyon denk gelir. Negatif iyonlar pozitif iyonlara göre daha aktif ve hareketli olduklarından soluğumuz havanın ‘vitaminleri’ diye adlandırılır. Pozitif iyonlar aktivasyonları olumsuz etkilediğinden kötü adam, bunları nötralize eden aktif ve hareketli negatif iyonlar ise iyi adam rolü üstlenmiştir. Atmosferdeki iyonlar yağmur, fırtına, rüzgar gibi doğal olaylar sonucunda oluşur. Baharda hava olayları çok fazla yaşanır. Bu olaylardan önce pozitif iyon sayısı fazladır ve bu insan vücudunu olumsuz etkilemektedir.

ALERJİK BÜNYELİLER AMAN DİKKAT

Bahardan en çok etkilenen grup alerjik bünyeye sahip olan kişilerdir ki bu da genel popülasyonun yüzde 15’idir. Toz, polen ve kokuya farklı şekillerde tepkiler verebilir vücut. Yorgunluk en çok hissedilen durumlardan biridir. Buna da bahar yorgunluğu diyoruz.

UYKU HALİ, YORGUNLUK, HALSİZLİK

Baharın gelmesiyle birlikte yorgunluk, halsizlik, sürekli uyku hali hissediyorsanız bahar yorgunluğunuz var demektir. Bu bir geçiş dönemidir, depresif dönem diye adlandırılır, herkeste farklı şekillerde açığa çıkabilir.

YÜRÜYEN MEZAR SENDROMU NEDİR

Eğer ki bu semptomları her zaman yaşıyorsanız, yılın tamamında ben bu haldeyim diyorsanız, bu durumu bahar yorgunluğuyla karıştırmayın. Sizde kronik yorgunluk semptomu olabilir. Halk arasında buna ‘yürüyen mezar sendromu’ da deniyor. Psikolojik sebepleri olduğundan dolayı bir uzmana görünmenizde fayda var.

Öne Çıkanlar
Mete Gazoz kimdir? Dünya Şampiyonu Mete Gazoz kaç yaşında nereli?
Mete Gazoz kimdir? Dünya Şampiyonu Mete Gazoz kaç yaşında nereli?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti dün akşam kim gitti?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti dün akşam kim gitti?
Sokak röportajında konuşan AKP'li vatandaştan 'pişmanım' açıklaması: Vicdani olarak rahatsızım. Herkes hakkını helal etsin
Sokak röportajında konuşan AKP'li vatandaştan 'pişmanım' açıklaması: Vicdani olarak rahatsızım. Herkes hakkını helal etsin
Bir zamanlar 2 araç alınan fiyata hurda araç satılıyor: Görenler araba nerede diyor
Bir zamanlar 2 araç alınan fiyata hurda araç satılıyor: Görenler araba nerede diyor
Maske cezaları iade edilecek mi? Maske cezası iadesi için başvuru formu nasıl doldurulur?
Maske cezaları iade edilecek mi? Maske cezası iadesi için başvuru formu nasıl doldurulur?
MasterChef’e kim veda edecek? MasterChef All Star 49 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’e kim veda edecek? MasterChef All Star 49 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Son Haberler
Ayhan Sicimoğlu hasta olan eşini terk etti iddiası Magazin
Ayhan Sicimoğlu hasta olan eşini terk etti iddiası
Seyir halindeki motosiklet devrildi: 2 yaralı Güncel
Seyir halindeki motosiklet devrildi: 2 yaralı
Merkez Bankası faizi artırınca cep telefonu operatörleri kredi vermeye başladı Ekonomi
Merkez Bankası faizi artırınca cep telefonu operatörleri kredi vermeye başladı
İtalya'daki orman yangınları yüzünden yüzlerce kişi tahliye edilecek Dünya
İtalya'daki orman yangınları yüzünden yüzlerce kişi tahliye edilecek
Nişantaşı'nda kiralık dairenin fiyatını soran gençler kaldırıma düşüp bayılacaklardı Güncel
Nişantaşı'nda kiralık dairenin fiyatını soran gençler kaldırıma düşüp bayılacaklardı
İran'da gaz patlaması sonucu 3 katlı bina çöktü, 12 kişi yaralandı Dünya
İran'da gaz patlaması sonucu 3 katlı bina çöktü, 12 kişi yaralandı
Gençlerin baş belası obezite Sağlık
Gençlerin baş belası obezite