Geçmiş unutulacak mı? Beşiktaş'ta Sergen Yalçın laf ettiği Serkan Reçber ile futbolun başında

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, gündemdeki konular ve transferlere ilişkin Tüpraş Stadyumu'nda basın toplantısı düzenledi.

Adalı, Futbol A Takımı Genel Koordinatörlüğü görevi için Serkan Reçber ile anlaştıklarını açıkladı.

Beşiktaş'ta 2018 yılında altyapı direktörlüğü yapan Serkan Reçber, son olarak Kasımpaşa'da genel müdürlük görevini yapmış, 14 Ocak 2025 tarihinde İstanbul ekibinden ayrılmıştı.

YALÇIN: BU GÖREVİ REÇBER YAPIYOR

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, geçen yıl Ekol TV'de yorumculuk yaptığı dönemde, Türkiye'de “sportif direktör” kavramının oturmadığını söylemişti.

Sportif direktörlüğün teknik adamlıktan farklı bir görev olduğunu vurgulayan Yalçın, şunları söylemişti:

"Sportif direktörlüğü kim yapıyor biliyor musun? Bizim Serkan Reçber yapıyor Kasımpaşa'da. O, sportif direktör. Niye, o hocalık yapmıyor çünkü. Onun hocalıkla falan bir işi yok. Bütün her şeyi o yapıyor orada. Bu tanımlama budur. Senin sportif direktörün ya hocalık yapma merakında ya kadro yapma merakında ya oyuncu alma merakında. Öyle sportif direktör olmaz."

Serdar Adalı açıkladı: Muçi ve Musrati transferinde akçeli işler

REÇBER: TEKNİK ADAM HER SORUNU TRANSFERLE ÇÖZMEZ

Serdal Adalı'nın açıklamasının ardından Serkan Reçber'in de Yalçın'la ilgili sözleri sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Reçber, TRT Spor'da 2 Ağustos 2019'daki yorumunda "Sergen hoca, önemli bir teknik adam. Sadece sorunu transferle çözen, sadece transfer isteyen ve her problemi oyuncuya bağlamak doğru bir bakış açısı değildir. Bu size belki günü, maçı kurtarır ama günün sonunda size kocaman bir eksi yazabilir" demişti.

"Sergen hoca, Alanyaspor'dan beri devam eden, Ozan Tufan'a dokunuşuyla milli takım seviyesinde ve Fenerbahçe'de en çok konuşulan oyuncu kıvamına getirmesi..." diyen Reçber, "Gökhan Töre'nin oyuna girme arzusu, açlığı, en önemlisi doğru oyunu... O yüzden Sergen hocanın Gökhan'ı tekrar Türk futboluna kazandıracağını düşünüyorum" ifadelerini konuşmuştu.

Gökhan Töre, o tarihte Sergen Yalçın'ın çalıştırdığı Yeni Malatyaspor'da forma giyiyordu.