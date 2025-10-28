MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Öcalan gelsin Meclis’te örgütünü kapattığı açıklasın umut hakkından faydalansın” diyerek başlattığı 2.PKK açılımı, komisyonundaki faaliyetlerle devam ediyor.

Bahçeli’nin başlattığı sürece birçok kesimden tepki ve eleştiri açıklamaları devam ediyor.

Gazeteci Yılmaz Özdil, YouTube kanalında birinci açılım dönemiyle ikinci açılım dönemindeki benzerliklere dikkat çekerek önemli tespitlerde bulundu.

Özdil, “Geçen açılım döneminde bir tarafta Ergenekon ve şike davası yürürken diğer tarafta açılım götürülüyordu. Şimdi ise kadere bakın ki yeni açılım sürecinde CHP davalarının yanına bir de hakemlerin bahis skandalı patladı. Çünkü futbol dendiğinde Türkiye’de akan sular duruyor” İfadelerini kullandı.

Yılmaz Özdil’in açıklamaları şu şekilde:

“HATTA KADERE BAKIN, TESADÜFE MİYDİ?”

“Geçen açılım dönemindeydi, bir tarafta Ergenekon-Balyoz casusluk davası devam ederken bu tarafta açılım yürüyordu. Şimdi bu tarafta CHP davaları yürüyor, bu tarafta yine açılım yürüyor. Bu, bunu perdeliyor.

Hatta kadere bakın, tesadüfe miydi, bakın artık. Ergenekon-Balyoz davaları varken, açılım varken bir başka perdeleme mi aracı olarak ne kullanıyordu? Şike davası kullandı. Şike davası. E şimdi ya, tesadüfe bak, CHP davaları ile açılım perdelenmeye çalışılırken aynı anda ne patladı?

Ya hakem bahis bilmem nesi patladı mı? Hakemler de bahis oynuyormuş, hakemler bahis sitelerinde. Açılım şike davası, açılım hakem davası. Çünkü futboldan değil mi? Hakan Şükür görüyor Türkiye'de, herkes biliyor.”