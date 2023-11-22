Geçmişten günümüze kasım ayı. Her gün bir olay

Tarih Dergisinin Kasım ayı sayısında, bu ay içerisinde olan önemli olaylar kronolojik olarak listelendi. Derlenen önemli olaylardan her güne en az bir olay düştü.

KAYNAK: Haber Merkezi
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Geçmişten günümüze kasım ayı. Her gün bir olay 1
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Geçmişten günümüze kasım ayı. Her gün bir olay 2

1 KASIM 1922

TBMM'nin kabul ettiği kararnameyle halifelik ve saltanat birbirinden ayrıldı; 623 yıl süren saltanat kaldırıldı; Osmanlı İmparatorluğu resmen sona erdi.

Son Osmanlı padişahı 6. Mehmed (Vahdettin) 17 Kasım sabahı İngiliz zırhlısı HMS Malaya'ya binerek Malta'ya sığındı.

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Geçmişten günümüze kasım ayı. Her gün bir olay 3

02 KASIM 1923

Sessiz film yıldızı Margaret Gibson, şantaj ve haraç çetesi kurma suçlamalarıyla tutuklandı, ancak bu suçlamalar daha sonra düşürüldü. Gibson 1929'a kadar sahneye çıkmaya devam etti. Aktris, Hollywood yönetmeni William Desmond Taylor'ı 1922'de öldürdüğünü son nefesinde itiraf edecekti.

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Geçmişten günümüze kasım ayı. Her gün bir olay 4

3 KASIM 1914

Çanakkale'de ilk ateş, İngiliz ve Fransız deniz kuvvetlerinin Boğaz girişinin iki yakasındaki tabyaları bombardıman etmesiyle açıldı.

Saldırıda 5 Türk subayı ve 81 er şehit düştü. 9 Ocak 1916'ya kadar devam eden deniz ve kara muharebelerinde 57 bini sahada, 100 binin üzerinde Türk askeri şehit oldu.

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Geçmişten günümüze kasım ayı. Her gün bir olay 5

4 KASIM 1979

Tahran'daki ABD elçiliğini işgal eden Humeyni taraftarı öğrenciler, elçilik görevlilerinden 66 kişiyi rehin aldı. 14 kişi eylemin ilk günlerinde serbest bırakıldı; kalan 52 kişiyle devam eden eylem tam 444 gün sürdü.

Hadise, en uzun süreli diplomatik rehine krizi olarak tarihe geçti.

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Geçmişten günümüze kasım ayı. Her gün bir olay 6

5 KASIM 2006

Eski başbakan, siyasetçi, yazar ve şair Bülent Ecevit 81 yaşında öldü. "Karaoğlan" lakaplı siyasetçi DSP'yi kurmuş; 1974 Kıbrıs Barış Harekatı, Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getirilmesi, 2001 krizi gibi kritik olaylarda Türk siyaset tarihinin baş aktörlerinden olmuştu.

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Geçmişten günümüze kasım ayı. Her gün bir olay 7

6 KASIM 1923

Almanya'da hiperenflasyon nedeniyle ayaklanmalar çıktı. 1 Amerikan doları 4.210.500.000.000
Alman marki ediyordu.

Bir somun ekmek 200 milyon marka alınabiliyor, maaş ödenince taşımak için bir de el arabası bulmak gerekiyordu.

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Geçmişten günümüze kasım ayı. Her gün bir olay 8

7 KASIM 1963

Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki ilk yasal grev Bursa'da başladı. Bursa Belediyesi Otobüs İşletmesi'nde çalışan Motorlu Taşıt İşçileri Sendikası üyesi 222 işçi, 54 otobüsü garaja çekti. Grev 28 Kasım'da, ücret artışının yanısıra yıllık izin, doğum ve ölüm yardımı gibi hakların sağlanmasıyla sonuçlandı.

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Geçmişten günümüze kasım ayı. Her gün bir olay 9

8 KASIM 1708

Üsküdar iskele meydanındaki Valide-i Cedid (Yeni) Camii'nin temeli atıldı. 2. Mustafa ve 3. Ahmed'in annesi Emetullah Râbi'a Gülnûş Sultan tarafından yaptırılan caminin inşaını Lale Devri'nin başmimarı Kayserili Mehmed Ağa üstlenmişti.

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Geçmişten günümüze kasım ayı. Her gün bir olay 10

9 KASIM 1993

Hırvat topçu bataryaları Bosna- Hersek'in Mostar şehrinden geçen Neretva nehri üzerinde bulunan Mostar Köprüsü'nü (Stari Most) tahrip etti. Mimar Sinan'ın öğrencisi Mimar Hayreddin'in inşa ettiği köprü 427 yıldır ayaktaydı. 2004'te yeniden hizmete giren köprü, UNESCO Dünya Mirası listesinde.

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Geçmişten günümüze kasım ayı. Her gün bir olay 11

10 KASIM 1918

Osmanlı Devleti'nin ilk konservatuvarı olan ve bugün İstanbul Şehir Tiyatroları adıyla varlığını sürdürmekte olan Darülbedayi'ye ilk kız öğrenciler alındı.

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Geçmişten günümüze kasım ayı. Her gün bir olay 12

11 KASIM 1996

Lothar Lammers tarafından geliştirilen ve ilk olarak 1955'te "Loto-49'dan 6" ismiyle Almanya'da başlatılan Sayısal Loto, Milli Piyango İdaresi tarafından Türkiye'de de oynatılmaya başlandı. Oyunun ilk talihlisi, 16 Kasım 1996'da 50 milyon Lira kazanacaktı.

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Geçmişten günümüze kasım ayı. Her gün bir olay 13

12 KASIM 1923

Sovyetler Birliği'nin yeni bayrağı kabul edildi. Bayrağın sol üstünde altın renginde orak ve çekiç ile onun hemen üstünde kızıl yıldız yer alıyordu. Çekiç işçileri, orak da köylüleri temsil ediyor; iki sembolün birleşmesi kalıcı devrimci ittifakın sembolü olarak kullanılıyordu.

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Geçmişten günümüze kasım ayı. Her gün bir olay 14

13 KASIM 1918

İtilaf Devletleri'nin 55 parçadan oluşan donanması İstanbul'a geldi. Mütareke Dönemi'ni başlatan bu ilk işgalde, İstanbul'un önemli- stratejik noktaları kontrol altına alındı ancak idareye el konulmadı. 16 Mart 1920'deki ikinci işgalde ise idareye de el konulacaktı.

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Geçmişten günümüze kasım ayı. Her gün bir olay 15

14 KASIM 1680

Alman astronom Gottfried Kirch, bir kuyrukluyıldızı teleskop ile gözlemleyen ilk insan oldu. Kirch ilerleyen zamanlarda Berlin'deki ilk "kraliyet astronomu" olacak, 1700'lü yıllarda kurulacak Berlin Rasathanesi'nin direktörlüğünü üstlenecekti.

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Geçmişten günümüze kasım ayı. Her gün bir olay 16

15 KASIM 2003

İstanbul Karaköy'deki Neve Şalom ve Şişli'deki Beth Israel sinagoglarına eşzamanlı intihar saldırısı düzenlendi. Patlamalar sonucunda saldırganlar dahil 26 kişi öldü, 300'den fazla kişi yaralandı. Terör eylemleri, 5 gün sonra İstanbul'daki İngiliz konsolosluğu ve HSBC binasına yapılan saldırılarla sürdü.

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Geçmişten günümüze kasım ayı. Her gün bir olay 17

16 KASIM 1975

6 Eylül 1975'te Diyarbakır'ın Lice ilçesinde meydana gelen ve 3.000'i aşkın kişinin hayatını kaybetmesine neden olan depremin ardından, devletten bekledikleri desteği göremeyen Liceliler deviet dairelerini işgal etti. Deprem nedeniyle ilçe merkezi tamamen yok olmuştu.

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Geçmişten günümüze kasım ayı. Her gün bir olay 18

17 KASIM 1936

Alman mimar ve şehir plancısı Bruno Taut, İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Bölümü'nün başına getirildi. Çalışmaları modernist ve ekspresyonist olarak nitelenen Taut, çok sayıda eğitim kurumunun yanı sıra Atatürk'ün katafalkını da tasarlayacaktı.

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Geçmişten günümüze kasım ayı. Her gün bir olay 19

18 KASIM 1910

İngiltere'de hükümet, mülk sahibi İngiliz kadınlara oy hakkı verecek "Uzlaşma Yasası"ndan son anda vazgeçince 300 kadın eyleme geçti. Polisin müdahalesinde 2 kadın hayatını kaybetti, 100 kadın tutuklandı. Basın bu defa şiddet gören kadınlardan yana tavır takındı ve hükümet ağır bir darbe aldı.

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Geçmişten günümüze kasım ayı. Her gün bir olay 20

19 KASIM 1969

Brezilyalı futbolcu Pelé, kariyerinin 1.000. golünü attı. Pelé 21 yıllık futbol hayatı boyunca, çıktığı 1.363 maçta 1.279 gol atarak adını Guinness Rekorlar Kitabı'na yazdıracak; 2000'de Diego Maradona'yla beraber "FIFA Yüzyılın Oyuncusu" ödülünü kazanacaktı.

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Geçmişten günümüze kasım ayı. Her gün bir olay 21

20 KASIM 1957

İstanbul Valisi ve Belediye Başkanı Fahrettin Kerim Gökay'ın yerine Mümtaz Tarhan getirildi. 11 Mayıs 1958'e kadar görevde kalan Tarhan, "çocuk kumarhaneleri" olarak anılan oyun salonlarını kapattı, şehrin temizliği için "tükürük yasağı" getirdi.

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Geçmişten günümüze kasım ayı. Her gün bir olay 22

21 KASIM 1931

Mary Shelly'nin 1818'de yazdığı aynı adlı romandan James Whale yönetmenliğinde uyarlanan "Frankenstein" filminin ilk gösterimi ABD'de yapıldı.

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Geçmişten günümüze kasım ayı. Her gün bir olay 23

22 KASIM 1923

İrlanda Cumhuriyet Ordusu istihbarat subayı Andy O'Sullivan, İrlanda cezaevlerindeki açlık grevinde ölen üçüncü ve son mahkum oldu.

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Geçmişten günümüze kasım ayı. Her gün bir olay 24

23 KASIM 1990

Charlie'nin Çikolata Fabrikası, Dev Şeftali, Matilda gibi çocuk kitaplarıyla tanınan Galli yazar ve savaş pilotu Roald Dahl 74 yaşında öldü. Kitapları dünya çapında 300 milyondan fazla satan ve sinemaya uyarlanan Dahl, 20. yüzyılın çocuklar için en büyük hikaye anlatıcıları arasına girdi.

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Geçmişten günümüze kasım ayı. Her gün bir olay 25

24 KASIM 1928

"Millet Mektebi Teşkilatına Dair Talimatname" uygulamaya kondu. Aynı ayın başında "Halk Mektepleri Başöğretmenliği" unvanını kabul eden Mustafa Kemal Atatürk'ün anısına bu gün, 1981'den bu yana "Öğretmenler Günü" olarak kutlanıyor.

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Geçmişten günümüze kasım ayı. Her gün bir olay 26

25 KASIM 1870

Osmanlı Devleti'ndeki ilk mizah dergisi Diyojen, Rum gazeteci ve yazar Teodor Kasap tarafından Türkçe olarak yayımlanmaya başladı. Önceleri Rumca ve Fransızca olarak çıkarılan dergi siyasi hiciv yazılarından ötürü 3 defa, 1873'te ise kesin olarak kapatıldı.

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Geçmişten günümüze kasım ayı. Her gün bir olay 27

26 KASIM 1548

Kanuni Sultan Süleyman komutasındaki Osmanlı ordusu Halep'e girdi. Safevîlerin Osmanlı İmparatorluğu'nun doğu illerini rahatsız etmesi üzerine iki İran seferine çıkan Sultan Süleyman, kışı ordusuyla birlikte Halep'te geçirmiş; Van'ı ve Gürcistan'daki bazı önemli kaleleri almıştı.

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Geçmişten günümüze kasım ayı. Her gün bir olay 28

27 KASIM 1970

Sonradan Atatürk Kültür Merkezi adını alacak İstanbul Kültür Sarayı'nda, Amerikalı yazar Arthur Miller'ın "Cadı Kazanı" adlı oyunu sahnelenirken yangın çıktı. Bina, yangın sonucu kullanılamaz hâle gelecek ve 1978'e kadar kapalı kalacaktı.

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Geçmişten günümüze kasım ayı. Her gün bir olay 29

28 KASIM 1826

John Walker yanlışlıkla kibriti keşfetti. Kolay ateş yakmak için hazırladığı karışıma batırdığı bir karton parçası sürtünmeyle alev aldı. Walker solüsyona batırdığı kıymıkları bir parça zımpara kağıdıyla beraber bir kutuya koyup piyasaya sürdü. Patent almadığından, buluşu Samuel Jones tarafından taklit edildi.

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Geçmişten günümüze kasım ayı. Her gün bir olay 30

29 KASIM 1990

Türk Medeni Kanunu'nun kadınların çalışma hakkını kocalarının iznine bağlayan 159. maddesi, Anayasa Mahkemesi'nin aldığı karar ile iptal edildi. Mahkemenin iptal kararı, 2 Temmuz 1992'de Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girdi.

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Geçmişten günümüze kasım ayı. Her gün bir olay 31

30 KASIM 1959

Alfred Hitchcock'un başyapıtı "Sapık" çekilmeye başlandı. Haziran 1960'ta ABD'de, Ocak 1965'de de Türkiye'de gösterime giren film, duşta geçen gerilim dolu sahnesiyle akıllara kazındı. Filmin başrollerinde Anthony Perkins ve Janet Leigh oynuyordu.

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