Geçmişten günümüze kasım ayı. Her gün bir olay

12 KASIM 1923

Sovyetler Birliği'nin yeni bayrağı kabul edildi. Bayrağın sol üstünde altın renginde orak ve çekiç ile onun hemen üstünde kızıl yıldız yer alıyordu. Çekiç işçileri, orak da köylüleri temsil ediyor; iki sembolün birleşmesi kalıcı devrimci ittifakın sembolü olarak kullanılıyordu.