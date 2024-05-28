Geçti Bor'un pazarı sür eşeğini Niğde'ye sözü gerçek oldu. Kızlar ABD'ye ayağı tutulmuş indi

Dünya sıralamasında birinciliğini koruyan Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımımız Milletler Ligi'nin 2. etabı için ABD'nin Teksas eyaletine gitti.

EKONOMİ SINIFINDA UÇTULAR

Ülkemize sayısız gurur yaşatan ve boy ortalaması 1.90 olan millilerimizin 13 saat süren yolculuğunda ekonomi sınıfında gitmesi gündem oldu.

Sosyal medya hesaplarından uçaktaki fotoğraflarını paylaşan milli voleybolcularımız yaşanan bu duruma isyan etti.

"LİSTELER GEÇ İLETİLDİ"

Olayların büyümesi üzerine bir açıklama paylaşan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, turnuvaya gidecek kişilerin listesinin kendilerine çok geç iletildiğini belirterek federasyonu suçlamıştı.

"THY BİLETLERİ YÜKSELTMEDİ"

THY'nin kendilerini suçlaması üzerine ise Türkiye Voleybol Federasyonu ise Türk Hava Yolları'nın kendilerine yıllık sadece 20 bilet yükseltme hakkı tanıdığını ancak söz konusu uçuşta kimsenin biletinin yükseltilmediğini duyurdu.

BAKAN İŞ İŞTEN GEÇTİKTEN SONRA OLAYA EL ATTI

tartışmaların büyümesi ve kurumların birbirini suçlamasının ardından olaya el atan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu , “İletişimde çok doğru noktada olmamışız. Dönüşleri business olarak organize etmeye çalışıyoruz” dedi.