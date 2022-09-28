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İbrahim Tatlıses hakkında şoke eden iddia

Bodrum'da İbrahim Tatlıses'in bulunduğu minibüs ile kamyonet çarpışmış ve ünlü türkücü araçta sıkışmıştı. Kurtarma çalışmaları sırasında ise görüntü alınmaması için beyaz çarşaf serilmişti. Onur Akay'dan bu konu hakkında bir iddia ortaya atıldı.

Haber Giriş: 28 Eylül 2022 Çarşamba - 17:47
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Geçtiğimiz ay Bodrum'da trfik kazası geçiren ünlü türkücünün arabasının etrafına çevrilen çarşafların sırrı ortaya çıktı

İbrahim Tatlıses hakkında şoke eden iddia
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Bodrum'da İbrahim Tatlıses'in bulunduğu minibüs ile kamyonet çarpışmış ve ünlü türkücü araçta sıkışmıştı. Kurtarma çalışmaları sırasında ise görüntü alınmaması için aracın etrafına çarşaflar gerilmişti. . 

Sosyal medyada açıklamalarıyla sürekli gündeme gelen ünlü isimlerin yakın dostu Onur Akay, şimdi de Tatlıses'le iligli bir iddiada bulundu.

YİNE KENDİSİNDEN 49 YAŞ KÜÇÜK SEVGİLİ BULMUŞ

"İbrahim Tatlıses bu sefer kendisinden 49 yaş küçük 21 yaşındaki Berka Gül isminde bir kızla aşk yaşıyor ve onunla evlenmeyi düşünüyor" diyen Akay bombayı patlattı.

Onur Akay iddiasını şu sözlerle sürdürdü:

"Hatta İbrahim Bey’in geçtiğimiz ay Bodrum-Yalıkavak yolunda geçirdiği trafik kazasında, arabasında yeni sevgilisi de vardı. Tatlıses'i kurtarma operasyonunda çarşaf gerilerek ne saklandığı da merak konusu olmuştu. Orada, evlenmeyi düşündüğü ve kendisinden 49 yaş küçük olan yeni sevgilisi Berka Gül saklanmıştı. Gül, kazada hafif yaralanmıştı.”

Tatlıses son olarak kendisinden 43 yaş küçük Gülçin Karakaya ile aşk yaşamıştı.

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