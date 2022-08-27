27 Ağustos 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 28°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Süper Lig'in gol kralının yeni adresi belli oldu

Süper Lig'in gol kralının yeni adresi belli oldu

Trabzonspor, Fransa ekibi Lorient takımında forma giyen Umut Bozok ile prensip anlaşmasına vardı.

Haber Giriş: 27 Ağustos 2022 Cumartesi - 16:09
Takip Et

Geçtiğimiz sezon gol kralı olan Umut Bozok Trabzonspor ile anlaştı

Süper Lig'in gol kralının yeni adresi belli oldu
+
Aa
-

UEFA Şampiyonlar Ligi’nden elenip yolunu UEFA Avrupa Ligi’nde sürdürecek olan Trabzonspor , bir süredir görüştüğü Lorient ile 25 yaşındaki oyuncu Umut Bozok’un transferi konusunda anlaşma sağladı.

Süper Lig’den Galatasaray’ın da transfer listesinde olan santrfor, bordo mavili ekiple 3 yıllık anlaşmaya imza atacak.

Hücum hattını güçlendirmek isteyen Trabzonspor, oyuncuyu birkaç gün içerisinde kente getirerek takıma dahil edecek.

Geçtiğimiz sezon Kasımpaşa'da kiralık olarak forma giyen tecrübeli futbolcu 20 golle krallık tacını takmıştı.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İstanbul’da en çok aslen nereli var? Nüfus verileri açıklandı
1
﻿İstanbul’da en çok aslen nereli var? Nüfus verileri açıklandı
﻿Oyuncu Mustafa Üstündağ Sabah yazarı ile evlendi. Kurtlar Vadisi'nde Muro karakteri ile ünlü olmuştu
2
﻿Oyuncu Mustafa Üstündağ Sabah yazarı ile evlendi. Kurtlar Vadisi'nde Muro karakteri ile ünlü olmuştu
﻿Almanya’da çıkan orman yangınlarının faturası ağır oldu: 600 milyon Euro
3
﻿Almanya’da çıkan orman yangınlarının faturası ağır oldu: 600 milyon Euro
﻿Cemal Enginyurt Sedat Peker'in açıklamaları için savcılığa suç duyurusunda bulundu. Sedat Peker 7 tweet attı, ''Yarın çok eğleneceğiz'' dedi
4
﻿Cemal Enginyurt Sedat Peker'in açıklamaları için savcılığa suç duyurusunda bulundu. Sedat Peker 7 tweet attı, ''Yarın çok eğleneceğiz'' dedi
﻿Sedat Peker çok eğleneceğiz demişti rüşvetin belgelerini yayınladı. İşin içinden 2'de gazeteci çıktı. Berat Albayrak'ın abisinden de bahsetti
5
﻿Sedat Peker çok eğleneceğiz demişti rüşvetin belgelerini yayınladı. İşin içinden 2'de gazeteci çıktı. Berat Albayrak'ın abisinden de bahsetti
﻿Saray'dan bilgi sızdıran isim kim? Yeni Şafak her şeyi önceden açıklayan Kılıçdaroğlu'na bilgi sızdıranı yazdı
6
﻿Saray'dan bilgi sızdıran isim kim? Yeni Şafak her şeyi önceden açıklayan Kılıçdaroğlu'na bilgi sızdıranı yazdı
﻿Pınar Altuğ Vatan Şaşmaz'ı unutmadı. Vefatının 5. yılında duygulandıran paylaşım
7
﻿Pınar Altuğ Vatan Şaşmaz'ı unutmadı. Vefatının 5. yılında duygulandıran paylaşım
﻿Avrupa elemelerinde 12 Dev Adamın rakibi Sırbistan
﻿Avrupa elemelerinde 12 Dev Adamın rakibi Sırbistan
﻿Avrupa elemelerinde 12 Dev Adamın rakibi Sırbistan
﻿Kosova ile Sırbistan giriş çıkışlar konusunda anlaşmaya vardı
﻿Kosova ile Sırbistan giriş çıkışlar konusunda anlaşmaya vardı
﻿Kosova ile Sırbistan giriş çıkışlar konusunda anlaşmaya vardı
﻿Çanakkale açıklarında karaya oturan çimento yüklü gemi kurtarıldı
﻿Çanakkale açıklarında karaya oturan çimento yüklü gemi kurtarıldı
﻿Çanakkale açıklarında karaya oturan çimento yüklü gemi kurtarıldı
﻿Samandıra'da Jesus kanunları
﻿Samandıra'da Jesus kanunları
﻿Samandıra'da Jesus kanunları
﻿Kazakistan silah ve askeri ürün ihracatını askıya aldı
﻿Kazakistan silah ve askeri ürün ihracatını askıya aldı
﻿Kazakistan silah ve askeri ürün ihracatını askıya aldı
﻿Artvin'de denize giren Afganistanlı boğuldu
﻿Artvin'de denize giren Afganistanlı boğuldu
﻿Artvin'de denize giren Afganistanlı boğuldu
﻿Anız yangınında motosiklet küle döndü
﻿Anız yangınında motosiklet küle döndü
﻿Anız yangınında motosiklet küle döndü
﻿5 turist safari kazasında ölmüştü: Sürücünün ifadesi ortaya çıktı
﻿5 turist safari kazasında ölmüştü: Sürücünün ifadesi ortaya çıktı
﻿5 turist safari kazasında ölmüştü: Sürücünün ifadesi ortaya çıktı
﻿Otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 1 yaralı
﻿Otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 1 yaralı
﻿Otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 1 yaralı
﻿Sancaktepe'de komiser yardımcısı başından vurularak öldürüldü 
﻿Sancaktepe'de komiser yardımcısı başından vurularak öldürüldü 
﻿Sancaktepe'de komiser yardımcısı başından vurularak öldürüldü 
﻿Malatya'da 13 kilo uyuşturucu ele geçirildi
﻿Malatya'da 13 kilo uyuşturucu ele geçirildi
﻿Malatya'da 13 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.