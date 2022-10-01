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Yatırımcılar gözünü bu hamleye çevirdi. Gedik Yatırım’da neler oluyor?

327 milyon 600 bin Türk Lirası olan çıkarılmış sermayesine 177 milyon 400 bin Türk Lirası daha ekleyen Gedik Yatırım, çıkarılmış sermayesini 505 milyon Türk Lirası’na çıkardı.

Haber Giriş: 1 Ekim 2022 Cumartesi - 20:59
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Gedik Yatırım’da neler oluyor? Yatırımcılar gözünü bu hamleye çevirdi

Yatırımcılar gözünü bu hamleye çevirdi. Gedik Yatırım’da neler oluyor?
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Gedik Yatırım'dan piyasaları hareketlendiren sermaye artırım hamlesi geldi.

Spot ve vadeli piyasada olağan dışı oynaklıklar kaynaklı ortaya çıkan gelişmelere dikkat çeken aracı kurum, müşterilerle alacak bakiyesi oluştuğunu açıkladı. Bu nedenle 327 milyon 600 bin Türk Lirası olan çıkarılmış sermayenin toplamda 177 milyon 400 bin lira daha artırarak 505 milyon liraya çıkarılması yönünde karar verildiği duyuruldu. 

Öte yandan şirketin ana hissedarı Inveo Yatırım Holding'in 301,1 milyon TL’yi bugün itibariyle sermaye avansı olarak ödediği de belirtildi.

Gedik Yatırım'dan yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Sermaye artırım sürecinin olağan akışında, mevcut ortaklık yapımız gereği olarak sermaye artırım tutarının yüzde 84,87’sine sahip ana hissedarımız Inveo Yatırım Holding A.Ş. tarafından normalde gerekli izinlerin alınmasıyla birlikte. Karşılanacak olan 301,1 Milyon lira, Inveo Yatırım Holding A.Ş.’nin Türkiye Sermaye Piyasaları ve Gedik Yatırım’a olan güvenini göstermek adına 30.09.2022 tarihinde sermaye avansı olarak ödenmiştir."

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