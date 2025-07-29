Gediz Elektirik’ten trafoya buzlu müdahale

Kaynak: Haber Merkezi
Gediz Elektirik’ten trafoya buzlu müdahale

İzmir’in Buca ilçesinde sık sık yaşanan elektrik kesintileri sonrası trafonun üstüne Gediz Elektrik tarafından buz konularak soğutulmaya çalışılması kamuoyunda şaşkınlık yarattı.

MUHAMMED EREZ / İZMİR

İzmir’in Buca ilçesinde sık sık yaşanan elektrik kesintileri sonrası trafonun üstüne Gediz Elektrik tarafından buz konularak soğutulmaya çalışılması kamuoyunda şaşkınlık yarattı.

İzmir’in Buca ilçesi Onat mahallesinde yaşanan elektrik kesintilerinin ardından ortaya çıkan bir görüntü büyük tepki topladı.

Mahalledeki trafonun aşırı ısınması üzerine Gediz Elektrik ekipleri, sorunu çözmek için trafonun üstüne iki büyük buz kalıbı koyarak geçici bir müdahalede bulundu.

YANGINLARIN ARTTIĞI DÖNEMDE RİSKLİ ÇÖZÜM

İş güvenliği uzmanları, trafonun üzerine buz koyarak soğutma girişiminin ciddi riskler barındırdığına dikkat çekti. Uzmanlar, buzun erimesiyle birlikte ortaya çıkacak suyun elektrik aksamıyla temas etmesi durumunda kısa devre meydana gelebileceğini, bunun da yangın riskini artırarak hem mahalle sakinlerinin can güvenliğini hem de çevredeki yapıları tehlikeye atabileceğini vurguladı.

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Gediz Elektirik’ten trafoya buzlu müdahale
Gediz Elektirik’ten trafoya buzlu müdahale