Gediz gençlik merkezi kurs alanlarını incelendi

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, Belediye Başkanlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ve Gediz Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü katkılarıyla, Gediz Gençlik Merkezi Kompleksi'nde düzenlenecek olan kurs alanlarında incelemelerde bulunuldu.

Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bahadur, İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ali Arısoy, kurs öğretmenleri ve yetkililerin katılımıyla gerçekleştirilen inceleme ziyaretinde, kursların içeriği, öğretmen kadrosu ve eğitim materyalleri üzerine değerlendirmeler yapıldı.

Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel açıklamasında, "Gençlerimizin daha donanımlı bireyler olarak geleceğe adım atabilmesi için böyle kurslar çok önemli. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitimi Merkezi ile işbirliği içinde, gençlerimize yönelik kursları hızla hayata geçireceğiz. Eğitime destek vermek, ilçemizin kalkınması adına çok değerli bir adım olacak" dedi.