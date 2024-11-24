Gediz gençlik merkezi kurs alanlarını incelendi

Kaynak: İHA
Gediz gençlik merkezi kurs alanlarını incelendi

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, Belediye Başkanlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ve Gediz Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü katkılarıyla, Gediz Gençlik Merkezi Kompleksi'nde düzenlenecek olan kurs alanlarında incelemeler yaptı.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, Belediye Başkanlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ve Gediz Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü katkılarıyla, Gediz Gençlik Merkezi Kompleksi'nde düzenlenecek olan kurs alanlarında incelemelerde bulunuldu.

Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bahadur, İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ali Arısoy, kurs öğretmenleri ve yetkililerin katılımıyla gerçekleştirilen inceleme ziyaretinde, kursların içeriği, öğretmen kadrosu ve eğitim materyalleri üzerine değerlendirmeler yapıldı.

Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel açıklamasında, "Gençlerimizin daha donanımlı bireyler olarak geleceğe adım atabilmesi için böyle kurslar çok önemli. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitimi Merkezi ile işbirliği içinde, gençlerimize yönelik kursları hızla hayata geçireceğiz. Eğitime destek vermek, ilçemizin kalkınması adına çok değerli bir adım olacak" dedi.

Son Haberler
İlçenin simgesi haline gelen savaş uçağı taşındı
İlçenin simgesi haline gelen savaş uçağı taşındı
Kaza peş peşe geldi, yeni alınan emniyet cipi kullanılamaz duruma geldi
Kaza peş peşe geldi, yeni alınan emniyet cipi kullanılamaz duruma geldi
İktidara yakın medya duyurdu... Asgari ücrette masadaki rakamlar ortaya çıktı
İktidara yakın medya duyurdu... Asgari ücrette masadaki rakamlar ortaya çıktı
Rus turist fırtınanın oluşturduğu dev dalgalar arasında denize girdi
Rus turist fırtınanın oluşturduğu dev dalgalar arasında denize girdi
Sertavul Geçidi kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı
Sertavul Geçidi ulaşıma kapandı