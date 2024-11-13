Gediz'de minibüs yayaya çarptı: 1 ölü

Kütahya'nın Gediz ilçesinde meydana gelen talihsiz bir kazada, minibüsün çarptığı 46 yaşındaki Sezgin Kul hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan minibüs sürücüsü, jandarma tarafından yakalandı.

Kaza, Gediz - Kütahya Karayolu'nun 4. kilometresinde, Hacıbaba Mahallesi yakınlarında dün gece saatlerinde gerçekleşti. Yol kenarında hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, yaptıkları incelemelerde yatan kişinin Sezgin Kul olduğunu ve hayatını kaybettiğini belirledi. Kul'un cenazesi daha sonra Gediz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma, Sezgin Kul'a çarparak olay yerinden kaçan minibüsün sürücüsünü tespit etti. Kısa sürede yakalanan sürücü, adli işlemler için adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.