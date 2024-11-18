Gediz'de yeni hükümet konağı ve emniyet müdürlüğü hizmete hazır

Kaynak: İHA
Gediz'de yeni hükümet konağı ve emniyet müdürlüğü hizmete hazır

Kütahya'nın Gediz ilçesinde inşaatı tamamlanan Hükümet Konağı ve Emniyet Müdürlüğü, 29 Kasım'da teslim edilecek ve yılbaşında hizmet vermeye başlayacak.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde Mayıs 2023'te inşaatına başlanan Hükümet Konağı ve Emniyet Müdürlüğü binası projesi, modern tasarımıyla tamamlandı. 29 Kasım'da teslim edilmesi planlanan bina, yılbaşı itibarıyla hizmete girecek. İnşaat sürecinin hızlı ilerlediğini belirten yüklenici firma yetkilisi Cumali Kara, projenin her aşamasında kaliteyi ön planda tutarak, 18 ay gibi kısa bir sürede inşaatı tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Yeni binaların, Gediz'deki kamu hizmetlerine önemli katkılar sağlayacağını vurgulayan Kara, kullanıcı dostu tasarımın yanı sıra geniş toplantı salonları ve engelli erişim imkanları ile donatıldığını dile getirdi. Ayrıca, güvenlik sistemleri ve enerji verimliliği açısından son teknoloji çözümler kullanılarak inşa edildiğini ekledi.

Yetkililer, binanın teslim alınmasının ardından taşınma sürecinin başlayacağını ve Kaymakamlık ile Emniyet Müdürlüğü'nün 2025 yılı başında yeni binalarına geçeceğini açıkladı. Gediz'in yeni kamu hizmet binaları, yerel yönetim ve halk arasında büyük bir heyecan yaratırken, projenin kamu çalışanları ve vatandaşlar için daha rahat ve etkin bir hizmet ortamı sunması bekleniyor.

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