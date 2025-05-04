Gedson Fernandes büyük maçların büyük oyuncusu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Gedson Fernandes büyük maçların büyük oyuncusu

Beşiktaşlı futbolcu Gedson Fernandes, Fenerbahçe karşısında attığı golle Süper Lig’deki gol sayısını 6’ya çıkardı.

Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe’yi 1-0 mağlup etti. Siyah-beyazlıların golü 44. dakikada Gedson Fernandes’den geldi. Gedson, böylelikle ligdeki 31. maçında 6. golünü kaydetmiş oldu.
Portekizli oyuncu, tüm kulvarlarda ise 46. müsabakada 11 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

BÜYÜK MAÇLARDA GOLLERİ SIRALADI

26 yaşındaki futbolcu, bu sezon büyük maçlarda attığı gollerle ön plana çıktı. Ligin 5. haftasında deplasmanda 1-1 sona eren karşılamada takımına 1 puanı getiren golü kaydeden Gedson, 29. haftada iç sahada 2-1 kazanılan Galatasaray mücadelesinde de yine takımının ikinci golünü kaydetti.

Gedson Fernandes, Fenerbahçe müsabakasında da fileleri sarsarak büyük maçları boş geçmemiş oldu.

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