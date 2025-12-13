Galatasaray'ın, eski oyuncusu Gedson Fernandes'i Rus ekibi Spartak Moskova'dan transfer etmek için harekete geçtiği iddia edildi.

Sezon başında Beşiktaş'tan 20 milyon Euro karşılığında Spartak Moskova'nun yolunu tutan Portekizli yıldız, yeni takımında şu ana kadar çıktığı 19 maçta 5 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

Orta saha rotasyonunu güçlendirmek isteyen sarı kırmızılıların Gedson Fenernandes ile ilgilendiği söylentileri gündeme bomba gibi düştü.

Rus basınından Sport 24'ün haberine göre; Galatasaray'ın Gedson'a ilgisine Spartak Moskova karşı bir teklifle cevap verdi. Rus ekibinin 45 milyon Euro bonservis bedelinin altında bir rakama Gedson'u bırakmaya niyetlerinin olmadığını Galatasaray'a ilettiği belirtildi.

Gedson Fernandes'in performansından son derece memnun olan Spartak Moskova'nın, bu seviyede bir teklif gelmediği sürece oyuncuyu satmak istemediği kaydedildi.