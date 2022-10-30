Gedson Fernandes'ten flaş Şenol Güneş açıklaması

Beşiktaşlı Gedson Fernandes, Ümraniyespor'u 5-1 yendikleri maçtan sonra açıklamalarda bulundu.

Fernandes, yeni teknik direktörleri Şenol Güneş için ""Hocamız çok iyi bir enerjiyle geldi ve bugün kazandık." dedi.

Portekizli futbolcu, "Çok çalışarak 3 puanı aldık. Bunu hak ettik. Takım ruhunu sahaya iyi yansıttık" ifadelerini kullandı.