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Gedson Fernandes'ten flaş Şenol Güneş açıklaması

Beşiktaş'ın Portekizli orta sahası Gedson Fernandes, Ümraniyespor'u 5-2 yendikleri maçtan sonra konuştu

Haber Giriş: 30 Ekim 2022 Pazar - 19:43
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Gedson Fernandes: Hocamız çok iyi geldi

Gedson Fernandes'ten flaş Şenol Güneş açıklaması
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Beşiktaşlı Gedson Fernandes, Ümraniyespor'u 5-1 yendikleri maçtan sonra açıklamalarda bulundu.

Fernandes, yeni teknik direktörleri Şenol Güneş için ""Hocamız çok iyi bir enerjiyle geldi ve bugün kazandık." dedi.

Portekizli futbolcu, "Çok çalışarak 3 puanı aldık. Bunu hak ettik. Takım ruhunu sahaya iyi yansıttık" ifadelerini kullandı.

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