Gedson Fernandes'ten flaş Şenol Güneş açıklaması

Beşiktaşlı Gedson Fernandes, Ümraniyespor'u 5-1 yendikleri maçtan sonra açıklamalarda bulundu.
Fernandes, yeni teknik direktörleri Şenol Güneş için ""Hocamız çok iyi bir enerjiyle geldi ve bugün kazandık." dedi.
Portekizli futbolcu, "Çok çalışarak 3 puanı aldık. Bunu hak ettik. Takım ruhunu sahaya iyi yansıttık" ifadelerini kullandı.
İLGİLİ HABERLER
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.