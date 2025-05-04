Gedson Fernandes penaltıyı lazer yüzünden mi kaçırdı

Fenerbahçe - Beşiktaş maçının 34.dakikasında Anderson Talisca’nın Mustafa Erhan Hekimoğlu ile mücadelesinde top Brezilyalı futbolcunun eline çarptı. Hakem Yasin Kol penaltı noktasını gösterdi.
GÖZÜNE LAZER TUTULDU
Penaltı atışında topun başına geçen Gedson Fernandes’in yerden vuruşunda kaleci İrfan Can Eğribayat, sağına uzanarak topu çıkardı. Penaltı öncesinde Fenerbahçe tribünlerinden Gedson'un gözüne lazer tutuldu. Portekizli oyuncu vuruş öncesinde gözlerini siler gibi bir harekette bulundu. Öte yandan lazerlerin stadyumlara girişi yasak.