Gedson Fernandes Spartak Moskova formasıyla ilk golünü attı!

Beşiktaş'tan, Rus ekibi Spartak Moskova'ya transfer olan Gedson Fernandes yeni takımıyla ilk golünü attı. Portekizli yıldızın performansıyla damga vurduğu mücadelede Spartak Moskova ve Zenit puanları paylaştı.

Beşiktaş'tan ayrılan ve Spartak Moskova'ya transfer olan Gedson Fernandes, Zenit'e karşı oynanan maçta golünü attı.

Rusya Premier Lig'in 5. haftasında Spartak Moskova, sahasında Zenit ile 2-2 berabere kaldı.

Maçın 38. dakikasında Gedson Fernandes, sahneye çıktı ve golünü kaydetti.

Mücadeleye ilk 11'de başlayan ve 90 dakika sahada kalan Gedson Fernandes, Spartak Moskova ile çıktığı 3. maçında ilk golünü kaydetti.

