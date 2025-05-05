Gedson Fernandes'e lazer tutan taraftara verilen ceza belli oldu

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Gedson Fernandes’in gözüne lazer tutan şahıs gözaltına alındı. Şüpheli Bayram Y., alınan ifadesinde lise mezunu olduğunu ve üniversite sınavlarına hazırlandığını belirtti.

PİŞMANLIK DUYDUĞUNU SÖYLEDİ

Fenerbahçe taraftarı olduğunu ifade eden şahıs, karşılaşmayı stadyumun kuzey üst tribününden bir arkadaşıyla birlikte takip ettiğini, maçın 36. dakikasında yaşanan bir pozisyonda futbolcunun gözüne lazer tuttuğunu kabul etti. Olayın anlık geliştiğini ve planlı olmadığını savunan şüpheli, kimseye zarar verme niyeti taşımadığını, yaşananlardan dolayı pişmanlık duyduğunu belirtti. Olay sonrası başlatılan adli süreç sonunda, şahsa 6222 sayılı yasa dahilinde ceza verildi.

BİR YIL SPORDAN MEN EDİLDİ

Savcılık tarafından Bayram Y.’ye, spordan men cezası uygulandı. Ayrıca, bir yıl boyunca Fenerbahçe’nin oynayacağı her maç günü karakola giderek imza verme yükümlülüğü getirildi.