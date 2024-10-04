Gedson Fernandes’e milli takım için yeşil ışık

Beşiktaş’ın Portekizli yıldızı Gedson Fernandes, sezon başından bu yana oynadığı futbolla göz dolduruyor. Transfer döneminde gitmesine kesin gözüyle bakılan Portekizli yıldız, Giovanni van Bronchorst yönetiminde adeta yeniden doğdu.

Süper Lig’de kariyerinin en golcü sezonunu geçiren yıldız oyuncunun milli takıma çağrılıp çağrılmayacağı merak konusu oldu. Gelen son haber Gedson için yeşil ışığın yandığını gösterdi.

Portekiz Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Martinez, Gedson Fernandes ile ilgili gelen bir soruya yanıt verdi. Martinez, “Gedson Fernandes için milli takım kapısının açık olduğunu söyleyebilirim dedi.

Gelen son açıklama, Portekizli yıldızın önümüzdeki dönemde milli takıma çağrılma ihtimalini gündeme getirdi. Yıldız oyuncu bu sezon çıktığı 11 maçta 6 gol attı ve 1 asist yaptı.