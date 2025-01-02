Gedson Fernandes’i dev kulübe önerdiler. İşte ödeyecekleri bonservis

Şampiyonluk yarışına havlu atan Beşiktaş'ta gösterdiği mücadele ile takdir toplayan Gedson Fernandes, takımdan ayrılabilir.

İtalyan basınına göre; Portekizli menajer Jorge Mendes, vatandaşı olan yıldız oyuncuyu Milan'a önerdi.

Yapılan haberlerde konuyla ilgili şu bilgiler verildi:

"Milan bir orta saha oyuncusu arıyor ve 2022'den beri Beşiktaş'ta oynayan Gedson Fernandes potansiyel bir aday. Mendes, Milan'ın orta sahasını güçlendirmek için onu önerdi. Maliyetinin yaklaşık 20 milyon euro olduğu tahmin ediliyor. Beşiktaş için 105 maça çıkan ve 14 gol atan Gedson Fernandes'in, Türkiye'deki zamanının ardından daha rekabetçi bir lige geri dönmek için istekli olduğu bildiriliyor."

Güncel piyasa değeri 17 milyon euro olarak gösterilen 25 yaşındaki Portekizli, bu sezon 24 resmi maçta forma giydi. Toplam 2 bin 113 dakika süre alan Fernandes 8 gol ve 2 asistle önemli bir katkıda bulundu. Gedson, 8 golünün 5'ini Avrupa Ligi Elemeleri ve Avrupa lig aşamasında oynanan maçlarda kaydetti.

Zor günler geçiren takımında mücadelesini bırakmayan yıldız futbolcunun geleceği merak konusu oldu.