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Gedson Fernandes Beşiktaş'la Galatasaray'ı karşılaştırdı: Çok farklı

Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Gedson Fernandes, şu ana kadar bekleneni veremediklerini, ancak Dünya Kupası'ndan sonra işlerin yoluna gireceğini söyledi

Haber Giriş: 9 Kasım 2022 Çarşamba - 11:57
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Gedson Fernandes'ten flaş açıklama

Gedson Fernandes Beşiktaş'la Galatasaray'ı karşılaştırdı: Çok farklı
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Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Gedson Fernandes, daha önce formasını giydiği Galatasaray'la Beşiktaş'ı karşılaştırırken çarpıcı ifadeler kullandı.

Fernandes, Portekiz basınında çıkan demecinde şu ifadeleri kullandı:

- Sakatlıklarla ve şanssızlıklarla dolu bir sezon geçiriyoruz. Şu ana kadar bekleneni veremedik. Kazanma alışkanlığını tekrar edinmeliyiz. Dünya Kupası arasında işler yoluna girer.

- Yeniden form yakalamamız gerekiyor. Kazanma alışkanlığını tekrar edinmeliyiz. Hocamız değişti ve yeni bir süreç başladı.

- Türkiye'de Galatasaray'da da oynamıştım. Ama Beşiktaş daha farklı. O stada çıktığınızda arkanızdaki desteği hissediyorsunuz ve rakiplerin çekindiğini görebiliyorsunuz.

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