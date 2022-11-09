Gedson Fernandes Beşiktaş'la Galatasaray'ı karşılaştırdı: Çok farklı

Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Gedson Fernandes, daha önce formasını giydiği Galatasaray'la Beşiktaş'ı karşılaştırırken çarpıcı ifadeler kullandı.

Fernandes, Portekiz basınında çıkan demecinde şu ifadeleri kullandı:

- Sakatlıklarla ve şanssızlıklarla dolu bir sezon geçiriyoruz. Şu ana kadar bekleneni veremedik. Kazanma alışkanlığını tekrar edinmeliyiz. Dünya Kupası arasında işler yoluna girer.

- Yeniden form yakalamamız gerekiyor. Kazanma alışkanlığını tekrar edinmeliyiz. Hocamız değişti ve yeni bir süreç başladı.

- Türkiye'de Galatasaray'da da oynamıştım. Ama Beşiktaş daha farklı. O stada çıktığınızda arkanızdaki desteği hissediyorsunuz ve rakiplerin çekindiğini görebiliyorsunuz.