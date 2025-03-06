Gedson Fernandes’ten sürpriz imza: 5 yıllık sözleşme için anlaşma sağlandı

Beşiktaş’ın Portekizli yıldızı Gedson Fernandes’e özellikle Rusya’dan teklifler gelmişti. Siyah beyazlı yönetim Portekizli yıldızın bonservisini Benfica’dan almaya çalışırken son talip ise Milan oldu. Beşiktaş yönetimi Gedson’dan en az 25 milyon euroluk bonservis geliri bekliyor.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre, yıldız oyuncunun menajeri ile görüşen Başkan Serdal Adalı sürpriz bir anlaşma yaptı. Habere göre, Beşiktaş yönetimi, Gedson ile 5 yıllık yeni sözleşme imzalama konusunda anlaştı.

Haberde, geçtiğimiz sezon 1 yıllık opsiyonu kullanılan Gedson'un yıllık maaşının 1.7 milyon euroya yükseltiği, yeni kontratla maaşında iyileştirme yapılacağı aktarıldı.

Futbol kariyerine Benfica'nın altyapısında başlayan Gedson Fernandes, Tottenham ve Galatasaray'da kiralık olarak forma giydiği sezonların ardından 2021/22 sezonunun devre arasında Beşiktaş'a transfer oldu.

Gedson, o sezonun ikinci yarısını Çaykur Rizespor'da geçirmiş ve sezon sonunda Beşiktaş'a katılmıştı.

Beşiktaş formasıyla bu sezon 37 maça çıkan 26 yaşındaki orta saha, 8 gol ve 2 asist kaydetti. Gedson, Beşiktaş'ta Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı.