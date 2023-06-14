Gedson'a İtalya'dan 15 milyon euro teklif

Beşiktaş'ın başarılı futbolcusu Gedson Fernandes'e İtalya ekibi Lazio talip oldu.

Gedson'a İtalya'dan 15 milyon euro teklif

Editör: Barış Atakan

Beşiktaş'ın yıldız orta sahası Gedson Fernandes'e teklifler gelmeye devam ediyor.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre Lazio, Gedson için girişimlerini hızlandırdı.

Orta sahaya takviye yapmak isteyen Lazio'nun Gedson ile ciddi bir şekilde ilgilenildiği yazıldı.

Ayrıca Teknik direktör Sarri'nin de bu transfere onay verdiği kaydedildi.

15 MİLYON EURO
Lazio 15 milyon euroluk bir teklif yapmaya hazırlanırken, Beşiktaş 20 milyon euro'nun altındaki teklifleri dikkate almayacak.

Gedson, Benfica'dan yüzde 50'si 6 milyon Euro'ya transfer edilmişti.

Gösterdiği başarılı performans dolayısıyla taraftarın Gedson'dan beklentisi yüksek.

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