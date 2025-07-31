Gedson'dan Beşiktaş'a duygusal veda!

Kaynak: Haber Merkezi
Gedson'dan Beşiktaş'a duygusal veda!

Spartak Moskova'ya transfer olan Gedson Fernandes, sosyal medya hesabından Beşiktaş için duygusal bir veda mesajı paylşatı.

Beşiktaş'tan Rus ekibi Spartak Moskova'ya transfer olan Gedson Fernandes, siyah-beyazlı kulüp için veda mesajı yayımladı.

Portekizli futbolcu, sosyal medya hesabından paylaştığı veda mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Beşiktaş ailesiyle geçirdiğim her an benim için unutulmaz ve de hep öyle kalacak. Bu formayı giydiğim ilk günden beri desteğini benden esirgemeyen tüm taraftarlarımıza, çalıştığım hocalara, başkanlarımıza ve takım arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Şimdi aranızdan futbolcu olarak ayrılıyorum ama bundan sonra ben de bir Beşiktaş taraftarıyım. Unutmayın, kartallar yüksek uçar. Bir kere kartal, her zaman kartal."

Siyah-beyazlı kulüp de Gedson Fernandes için "Her şey için teşekkürler Gedson." sözlerini paylaştı.

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