Geğirmenin kaynağı nedir

Sindirim sistemi biriken gazı dışarı atmak için makata kadar ulaşamadığında üst yolla yani ağır yoluyla attığı fonksiyonel reflekse geğirme denir. Sağlıklı bir refleks olarak görülen bu durum sıklığı artığında farklı hastalıkların belirtisi olabilir. Fazla hava yutulması, gazlı içecekler, kullanılan ağır ilaçlar, safra kesesi hastalıkları, karaciğer yağlanması ve gıda alerjileri gibi durumlarda geğirme isteği beyin tarafından bir komut olarak verilir. En ciddisi ise çölyak ve gastrittir. Glutene dair hassas olan sindirim sorunlarına zemin hazırlarken geğirmeye de yol açar. Gastirit ise geğirmeye en sık zemin hazırlayan sağlık sorundur. Mide de artan iltihaplanma makat yoluyla atamadığı durumu ağız yoluyla atar. Bu aslında yemek borusuna mide asidinin çıkmasına da yol açar. Mide asidi yemek borusundaki hücreleri deforme eder. Ağız kokusu ve tükürük bezinde bakteri birikimine kadar yol açar.

HAMİLELİK

Büyüyen karın bağırsak ve mideye baskı uygular. Sindirim organları baskılandıkça içindeki gazı sürekli olarak ya makattan ya ağızdan atmaya başlar. Ancak sürekliliği durumunda doktora haber verilmeli.

HAVA YUTMA

Uzun süreli ve düzensiz gülme ya da konuşma gibi durumlarda nefes borusundan fazla hava içeri girer. Fazla hava nefes borusunda birikir. Bu akciğerlere zarar verebilir. Beyin komut olarak geğirmeyi sürekli hale getirir. Akciğerlere hasar vermemesi için acilen bir uzmana danışın.

HASSAS BAĞIRSAK SENDROMU

Kalın bağırsakta yaşanan iltihaplanmalı hastalık olan hassas bağırsak sendromu, geğirmeye yol açar. Çünkü vücutta biriken gaz atılmadığından üst solunuma çıkar.

MİDE KANSERİ

En ciddisi mide kanseridir. Mide kanserinin belirtilerinden biri olan geğirme, nefes problemine bile neden olur Sürekli geğirme hıçkırığa yol açar. Tıkanan nefes yolu kalp sorunlarına da yol açar. Mide kanseri olanların tedavi sürecinde bu şikayetleri yaşadığı an doktoruna danışması gerekir.