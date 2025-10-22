Bazı insanlar garip. Sanki sahip oldukları şeyler ebediyen kendilerinin kalacakmış gibiler. Bize aitmiş gibi görünen her şey aslında birer emanet. Cömertçe nasipler. Mal da yalan, mülk de yalan! Hiçbir sahipliğin garantisi yok. Bugün elinde tuttuğun yarın hayalin olabilir. Bugün eksikliğini duyduğun, yarın üstüne yağabilir.

Gerçek bilgelik, sahip olduklarının havasına girmemeyi başarabilmektir. Felsefeci Epiktetos der ki: “İnsanı mutsuz eden şey, olaylar değil, onlara yüklediği anlamdır.” Bence de “İnsanı mutlu eden, sahip olduklarımıza yüklediğimiz manalar olmamalıdır.”

Bazı kişiler en ufak bir varlık, para ya da başarı sahibi olduğunda değişmeye, farklılaşmaya, kibirlenmeye başlıyor. Şaşırıyorum; çünkü kibir insanı en çirkin gösteren elbisedir. Mevlana “Kibir, bele bağlanmış taş gibidir; onunla ne yüzülür ne yüzdürülür.” demiş. Rabbimizin adaleti değişik şekillerde tecelli eder. Kimine verir sınar, kiminden alır arındırır. Hangisinin neden olduğunu bilemediğimiz sürece ayaklarımız yere çok sağlam basmalıdır. Hiçbir koşulda mütevaziliği elden bırakmamalıyız.

Temel’e demişler; “Güzellik mi istersin, aptallık mı? Temel de cevap vermiş; “Aptallık.” “Neden?” demişler, “Cüzellik celup ceçicidur da!” demiş. Bu fıkra bana gençliğimi hatırlattı. Hafiften güzeldik. Ama ondan bin kat fazla saftirikdik. Salım salım salınmadık. Güzelliğin Allah’tan geldiğini, kendi becerimizmiş gibi bizi havaya sokmaması gerektiğini bilirdik. Ayrıca güzellik denilen şeyin bir sivilceyle bozulabilirliği öğretilmişti. Çirkin davranışlı, terbiyesiz olursan güzelliğin kimsenin gözüne görünmeyeceğinin bilincindeydik. Bu örneklerle anlatmaya çalıştığım gibi düşünen birisiyim. Ve doğal olarak sahip olmayı bırak yaptırdığı fizikle dünyaları yaratmış gibi yürüyenleri esefle kınıyorum.

Bazen diyorum ki, Allah bazılarına daha çok versin beni beğenmeyip hayatımdan çıksınlar. Hazımsızlık, görmemişlik, buldumcukluk kalbimi yorar. Benden uzak göğe direk lafı var ya. Bu.

Tevazu insanı ve çevresini onarır. Ani başarı, ani mevki, ani para — hepsi birer yama gibidir, özden uzak, içi boş bir parıltı getirir. Gerçek olgunluk sessizdir ve görünmez. Böyleleri büyütmez; sadece bilir.

İnsan toprağa döneceğini unutursa sahip olduklarının esiri olur. Bu yüzden hep dua ediyorum; Rabbim bizi sahip olduklarımızla değil, şükredebildiklerimizle zengin kılsın.

Saçma sapan, senden başka kimseye bir şey ifade etmeyen oturmamış bir şeyciklerinle kendini üstün görürsen gerçekle yüzleştiğinde canın yanar.

Kalbimiz dürüst olmadığı zaman cevap çektiğimiz acıya saklanır.