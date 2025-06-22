Geldiği gibi gidiyor... Galatasaray menajerini çağırdı

Önümüzdeki sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da takımdan ayrılacak isimler de netleşiyor.

Ocak ayında Belçika temsilcisi Genk'ten 8 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadroya dahil edilen ancak beklenen performansı gösteremeyen Kolombiyalı stoper Carlos Cuesta ile yolların ayrılmasına karar verildi.

Sarı-kırmızılı yönetim oyuncunun menajeriyle temasa geçerek kendisine yeni bir kulüp bulmasını istedi.

26 yaşındaki savunmacı, Galatasaray formasıyla bu sezon sadece 9 maçta görev aldı ve sahada toplam 626 dakika kaldı.