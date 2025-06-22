Geldiği gibi gidiyor... Galatasaray menajerini çağırdı

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Geldiği gibi gidiyor... Galatasaray menajerini çağırdı

Galatasaray'da transferi eleştiri konusu olan Carlos Cuesta'nın menajerinden oyuncuya kulüp bulması istendi.

Önümüzdeki sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da takımdan ayrılacak isimler de netleşiyor.

Ocak ayında Belçika temsilcisi Genk'ten 8 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadroya dahil edilen ancak beklenen performansı gösteremeyen Kolombiyalı stoper Carlos Cuesta ile yolların ayrılmasına karar verildi.

Sarı-kırmızılı yönetim oyuncunun menajeriyle temasa geçerek kendisine yeni bir kulüp bulmasını istedi.

26 yaşındaki savunmacı, Galatasaray formasıyla bu sezon sadece 9 maçta görev aldı ve sahada toplam 626 dakika kaldı.

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