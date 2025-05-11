Geleceğimiz tehlikede! Çocuk sağlığında kötü tablo: Beslenme sorunları ve hekim krizi

Türk Pediatri Kurumu’nun en köklü ve prestijli etkinliklerinden olan Türk Pediatri Kongresi, bu yıl 60. kez pediatri camiasını bir araya getirdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde düzenlenen kongrenin bu yılki teması “Pediatri’nin Değişen ve Zorlaşan Yüzü” oldu. 2 binden fazla çocuk hekiminin katıldığı kongrede, 300’ün üzerinde konuşmacı ve oturum başkanı görev aldı.

Kongrede, pediatri alanındaki artan zorluklara dikkat çekilirken, Türkiye genelinde çocuklarla ilgili yapılan bilimsel bir çalışmanın sonuçları da paylaşıldı.

Açılış konuşmasını yapan Türk Pediatri Kurumu Başkanı Prof. Dr. Özgür Kasapçopur, çocuk sağlığıyla ilgili sorunların tüm dünyada yaşandığını ancak Türkiye'nin özgün koşulları nedeniyle bu sorunların daha da derin olduğunu ifade etti.

BESLENME BOZUKLUĞU YÜZDE 16'YA ULAŞTI

Prof. Dr. Kasapçopur, çocukların entelektüel ve fiziksel gelişiminde hayati öneme sahip ilk 5 yaşta beslenmenin kritik olduğunu belirterek, Türkiye’de beslenme bozukluğu oranının yüzde 16’ya ulaştığını açıkladı.

Çalışmada yer alan Prof. Dr. Fügen Çollu Çokuğraş da, 1,5 yıl önce başlatılan bu çalışmanın sonuçlarının önümüzdeki hafta yurt dışında da paylaşılacağını söyledi. Kasapçopur, Türkiye’de 7 binin üzerinde çocuk hekiminin bulunduğuna ve kongrede hem hekimlerin hem de çocukların geleceğinin tartışıldığına dikkat çekti.

5 ÇOCUKTAN 1'İNDE BESLENME BOZUKLUĞU GÖRÜLÜYOR

Türk Pediatri Kurumu Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ömer Faruk Beşer ise beslenme bozukluğunun yetersiz beslenme ve sağlıksız içeriklere sahip besinlerin tüketimi olmak üzere iki yönü olduğunu belirtti. Yapılan araştırmalara göre, Türkiye’de her 5 çocuktan 1’inin malnütrisyon yaşadığını, bu oranın yüzde 10-15’lik kısmının ise obeziteye bağlı olduğunu anlatan Beşer, "Bu oran ABD seviyelerinde. Özellikle deprem bölgelerinde daha da yüksek" dedi.

HEKİM ADAYLARI PEDİATRİYİ AZ TERCİH EDİYOR

Kongre Başkanı Prof. Dr. Nur Canpolat, pediatrinin artık hekim adayları tarafından daha az tercih edilen bir branş haline geldiğini vurgulayarak, "Eskiden yüksek puanla tercih edilen bir daldı, artık alt sıralara düştü. Bu durumu analiz edip çözüm üretmemiz gerekiyor" dedi. Ayrıca dijital yaşamın çocuklarda duruş bozukluğu, obezite, fiziksel ve ruhsal sorunlara yol açtığını belirtti. Canpolat, iklim krizinin çocuk sağlığı üzerindeki etkilerinin de kongrede ele alındığını ekledi.

HEKİMLERE ÇİFT MECBURİ HİZMET YÜKÜ

Prof. Dr. Haluk Çokuğraş, çocuk hekimlerinin karşılaştığı ciddi sorunlara dikkat çekerek, mecburi hizmetin pediatri uzmanlarını iki kez etkilediğini söyledi. "Hem hekim olarak hem de yan dal uzmanı olarak mecburi hizmet yapıyoruz. Bu şartlarda hekimlerin aile kurması, çocuk yetiştirmesi çok zor" ifadelerini kullandı.

HAVA KİRLİLİĞİ VE GENETİK HASTALIKLAR

Kurumun yönetim kurulu üyeleri, artan hava kirliliğinin çocuklarda astım ve enfeksiyon hastalıklarını artırdığını belirtti. Ayrıca bazı ateşli hastalıkların genetik kaynaklı olabileceği ve bu durumun göz ardı edilmemesi gerektiği vurgulandı.

ÇOCUKLARDA AKRAN ZORBALIĞI

Prof. Dr. Kenan Barut, artan şiddet eğilimlerinin çocuklara akran zorbalığı olarak yansıdığını ifade ederek, bu konuda ailelere, hekimlere ve devlete önemli görevler düştüğünü söyledi ve "Topluma yansıyan doğru davranışların temeli çocuklara gösterdiğimiz örneklerde yatıyor" dedi.

PESTİSİT KULLANIMI VE OLASI ZARARLARI...

Prof. Dr. Ertuğrul Kıykım, Türkiye’de Avrupa Birliği ortalamasının üzerinde pestisit kullanıldığını belirtti, pestisitlerin toprakta ve suda uzun yıllar kaldığını ve çocuklarda zeka geriliği, dikkat eksikliği ve hatta otizm gibi etkiler doğurabileceğini söyledi.

'BU GİDİŞLE ÇOCUKLARIMIZA BAKACAK HEKİM BULAMAYACAĞIZ'

Kongre Başkanı Prof. Dr. Nur Canpolat da Türkiye’de çocuk hekimlerinin sayısında düşüş yaşandığını, hatta hiç tercih edilmeyen iller olduğunu belirterek, "Bu gidişle çocuklarımıza bakacak hekim bulamayacağız" uyarısında bulundu.

Prof. Dr. Kenan Barut ise Sağlık Bakanlığının bu konuda farkındalık gösterdiğini belirterek, bazı tıp fakültelerinin pediatri bölümlerinin kapanma noktasına geldiğini, çözüm için Avrupa ve ABD modellerinin incelendiğini söyledi ve "Ancak bunun için önce hekimlerin özlük haklarının güvence altına alınması gerekiyor" dedi.