Geleceğin benzin istasyonu İngiltere'de açıldı: Kendi elektriğini güneşten üretiyor

Winchester'da Instavolt tarafından hizmete açılan ülkenin en büyük şarj merkezi, sahip olduğu dev güneş enerjisi tarlası ve batarya sistemiyle sadece araçları şarj etmekle kalmıyor, aynı zamanda kendi enerjisini de akıllı bir şekilde yönetiyor.

İngiltere'de 1,1 milyonu aşan elektrikli araç sayısının yarattığı şarj ihtiyacına yanıt olarak, geleceğin altyapısına yönelik dev bir adım atıldı. Ulaşım ve enerji şirketlerini yenilikçi çözümler üretmeye iten bu dönüşüm kapsamında, Instavolt firması tarafından Winchester'da ülkenin en büyük elektrikli araç şarj merkezi kuruldu.

Tesis, iki önemli otoyolun kesişim noktasında, sürücülere toplam 44 adet 160 kW gücünde hızlı şarj soketi sunuyor. Ancak bu merkezi benzerlerinden ayıran en önemli özellik, entegre enerji altyapısı.

ENTEGRE ENERJİ SİSTEMİYLE FARK YARATIYOR

Merkez, 870 panelden oluşan bir güneş enerjisi santrali ve 4 MWh kapasiteli dev bir batarya depolama sistemini bir arada barındırıyor. Bu üçlü yapı (güneş, şebeke, batarya) akıllı bir şekilde yönetiliyor:

Gündüz: Güneş panellerinden üretilen elektrik, öncelikli olarak bataryaları doldurmak için kullanılıyor ve dışarıya satılmıyor.

Yoğun Talep: Talebin aniden arttığı ve şebekeden gelen enerjinin yetersiz kaldığı anlarda, dev batarya sistemi devreye girerek eksik gücü tamamlıyor.

Akşam: Araçlar önce güneşten depolanan enerjiyle şarj ediliyor. Gecenin ilerleyen saatlerinde elektrik şebekesi fiyatları düştüğünde ise batarya, kendini ertesi güne hazırlamak için şebekeden yeniden şarj ediyor.

Bu batarya sistemi, olası bir elektrik kesintisi durumunda yaklaşık 4 saat boyunca 6 istasyona tam güçte veya 44 istasyonun tamamına 20 kW seviyesinde enerji sağlayarak sürücülerin yolda kalmasını engelliyor.

SADECE ŞARJ İSTASYONU DEĞİL, BİR YAŞAM ALANI

Tesis, sunduğu sosyal imkanlarla da dikkat çekiyor. Sürücüler ve yolcular için bir Starbucks kahve dükkanı, çocuk oyun alanı, köpek gezdirme parkuru ve 7/24 hizmet veren tuvaletler bulunuyor. Güvenlik kameraları ve düşük tüketimli LED aydınlatmalarla donatılan geniş alanda, karavanlar ve uzun araçlar için de özel şarj noktaları unutulmamış.

DonanımHaber'in aktardığı bilgiye göre, Türkiye’nin en büyük şarj merkezi ise İstanbul–Ankara otoyolu üzerindeki Bolu Highway Outlet AVM’de yer alıyor ve 23 farklı markaya ait toplam 113 hızlı şarj soketine ev sahipliği yapıyor.