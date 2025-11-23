Belçikalı dahi Laurent Simons, 15 yaşında kuantum fiziği doktoru unvanını aldı. Belçika medyasına göre Simons, hafta başında Anvers Üniversitesi’nde kuantum fiziği tezini başarıyla savundu.
Tez savunmasından sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Simons, yeni hedefini şu sözlerle duyurdu: "insan kapasitesini geliştirmek".
Ortaokulu 8 yaşında bitiren Simons, 12 yaşında Anvers Üniversitesi Fizik Bölümü’nü yalnızca 18 ayda tamamlayarak lisans diploması aldı.
9 yaşındayken Eindhoven Teknoloji Üniversitesi’nde elektrik mühendisliğine başlayan Simons, kısa süre sonra fizik alanına geçti.
Almanya’daki Max Planck Enstitüsü’nde kuantum optiği üzerine staj yapan genç dahi, yüksek lisans tezinde "Bose–Einstein yoğunlaşmaları" ile kara delikler arasındaki benzerlikleri araştırdı.
Laurent Simons şimdi Münih’te tıp bilimleri ve yapay zeka alanında ikinci doktorasına başlıyor.