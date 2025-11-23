Belçikalı dahi Laurent Simons, 15 yaşında kuantum fiziği doktoru unvanını aldı. Belçika medyasına göre Simons, hafta başında Anvers Üniversitesi’nde kuantum fiziği tezini başarıyla savundu.

'Geleceğin Einstein’ı Belçikalı Laurent Simons 15 yaşında doktora yaptı: Yeni hedefi: İnsanlığı geliştirmek! - Resim : 1

Tez savunmasından sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Simons, yeni hedefini şu sözlerle duyurdu: "insan kapasitesini geliştirmek".

'Geleceğin Einstein’ı Belçikalı Laurent Simons 15 yaşında doktora yaptı: Yeni hedefi: İnsanlığı geliştirmek! - Resim : 2

Ortaokulu 8 yaşında bitiren Simons, 12 yaşında Anvers Üniversitesi Fizik Bölümü’nü yalnızca 18 ayda tamamlayarak lisans diploması aldı.

'Geleceğin Einstein’ı Belçikalı Laurent Simons 15 yaşında doktora yaptı: Yeni hedefi: İnsanlığı geliştirmek! - Resim : 3

9 yaşındayken Eindhoven Teknoloji Üniversitesi’nde elektrik mühendisliğine başlayan Simons, kısa süre sonra fizik alanına geçti.

'Geleceğin Einstein’ı Belçikalı Laurent Simons 15 yaşında doktora yaptı: Yeni hedefi: İnsanlığı geliştirmek! - Resim : 4

Almanya’daki Max Planck Enstitüsü’nde kuantum optiği üzerine staj yapan genç dahi, yüksek lisans tezinde "Bose–Einstein yoğunlaşmaları" ile kara delikler arasındaki benzerlikleri araştırdı.

'Geleceğin Einstein’ı Belçikalı Laurent Simons 15 yaşında doktora yaptı: Yeni hedefi: İnsanlığı geliştirmek! - Resim : 5

Laurent Simons şimdi Münih’te tıp bilimleri ve yapay zeka alanında ikinci doktorasına başlıyor.

'Geleceğin Einstein’ı Belçikalı Laurent Simons 15 yaşında doktora yaptı: Yeni hedefi: İnsanlığı geliştirmek! - Resim : 6

'Geleceğin Einstein’ı Belçikalı Laurent Simons 15 yaşında doktora yaptı: Yeni hedefi: İnsanlığı geliştirmek! - Resim : 7

'Geleceğin Einstein’ı Belçikalı Laurent Simons 15 yaşında doktora yaptı: Yeni hedefi: İnsanlığı geliştirmek! - Resim : 8

'Geleceğin Einstein’ı Belçikalı Laurent Simons 15 yaşında doktora yaptı: Yeni hedefi: İnsanlığı geliştirmek! - Resim : 9

'Geleceğin Einstein’ı Belçikalı Laurent Simons 15 yaşında doktora yaptı: Yeni hedefi: İnsanlığı geliştirmek! - Resim : 10

'Geleceğin Einstein’ı Belçikalı Laurent Simons 15 yaşında doktora yaptı: Yeni hedefi: İnsanlığı geliştirmek! - Resim : 11

Belçikalı "Küçük Einstein" 12 yaşında doktoraya başlıyorBelçikalı "Küçük Einstein" 12 yaşında doktoraya başlıyorDünya
Bilim insanlarından yeni buluş: Einstein haklı çıktıBilim insanlarından yeni buluş: Einstein haklı çıktıGözden Kaçmasın
Brezilyalı efsane futbolcu Pele'den iyi haber!Brezilyalı efsane futbolcu Pele'den iyi haber!Spor