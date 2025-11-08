Bir sabah çocuğunuz dönüp size, “Baba, ben veri etikçisi olacağım,” derse şaşırmayın.

Bundan birkaç yıl önce bu cümle, “herhalde yine bilgisayar başında çok kaldı” diye espriyle geçiştirilirdi. Bugünse, bu ifade gayet ciddi bir kariyer planının başlangıcı olabilir.

Artık geleceği tanımlayan şey meslekler değil, teknolojiler. Yapay zekâ bir sektör değil, başlı başına bir ekosistem hâline geldi. Otomasyon üretimin şeklini baştan yazıyor, veri bilimi ise yeni dünyanın para birimine dönüşüyor. Bu yüzden bir çocuğa “hangi mesleği seçeceksin?” diye sormak, denizde birine “hangi rüzgârı tercih edeceksin?” demek kadar anlamsız.

SINIFLAR DEĞİL, AĞLAR ÇAĞI

Dünya artık merkezsiz bir düzene evrildi; öğrenme biçimleri de öyle. Bir lise öğrencisi bugün birkaç tıkla Harvard derslerine ulaşabiliyor, Coursera’dan proje yapabiliyor, YouTube’da veri bilimi anlatan profesörleri dinleyebiliyor. Kimi sanal gerçeklik gözlüğüyle Mars’ta yürürken, kimi kendi küçük robotunu programlıyor. Biz hâlâ “kitabını aç” derken, onlar “simülasyonu başlatayım mı?” diye soruyor. Yeni nesil yalnızca bilgi tüketmiyor; sensör, algoritma ve veriyle kendi fikirlerini sınayabiliyor. Artık önemli olan, bilmek değil, bağlantı kurabilmek.

KODLAMAYI ÖĞRENMEK, YENİ DÜNYAYI ANLAMAKTIR

Kodlama bir meslek değil, bir düşünme biçimi. Bir “if–else” satırı, hayata dair sade bir felsefe içerir: “Bu işe yaramazsa, başka bir yolu dene.”

Python, C#, JavaScript fark etmez; kod yazmayı öğretmek, neden–sonuç kurmayı öğretmektir. Bu beceri yalnızca yazılımda değil, hayatın her alanında işe yarar. Bir gencin yazdığı her satır kod, aslında bir yapay zekâ düşünme modeline alışma sürecidir. Çünkü kodlama, insanla makine arasında kurulmuş en yalın diyalog biçimidir. Ve gelecekte bu dili konuşamayanlar, teknolojiyi kullanan değil; teknoloji tarafından yönlendirilen kişiler olacak.

YENİ OKURYAZARLIK : VERİ VE ETİK

Dünyada her gün yüz milyonlarca terabayt veri üretiliyor.Ama farkı yaratan, bu veriyi anlayabilen, sorgulayabilen zihinler. Artık herkesin az da olsa veri bilimi bilmesi gerekiyor: grafiği okumak, istatistiği sorgulamak, bir bilginin kökenini anlamak. Çünkü yapay zekâ, kendini bizim ürettiğimiz verilerle eğitiyor. Veri kirliyse, düşünme biçimleri de kirleniyor.

Bu yüzden çocuklarımız yalnızca kod değil, veri etiği de öğrenmeli. “Ne yapabiliyorum?” kadar “ne yapmamalıyım?” sorusunu da sormalılar.

YARATICILIĞIN YENİ ALANI : ÜRETKEN YAPAY ZEKÂ

Bugün yapay zekâ yalnızca analiz etmiyor, üretiyor. Bir mühendis GitHub Copilot ile kod yazıyor, bir tasarımcı Midjourney’de afiş tasarlıyor, bir müzisyen Suno ile melodi besteleyebiliyor. Yaratıcılığın dili değişiyor; ama anlam yükleyen hâlâ insan.

Bu nedenle çocuklara “yapay zekâyı kullanmayı” değil, “onunla birlikte düşünebilmeyi” öğretmeliyiz. Makineler hesap yapar, ama neden yaptıklarını bilmez. Bir fikri doğurmak, o fikrin anlamını hissetmek hâlâ insana özgü.

VELİLERE BİRKAÇ GERÇEKÇİ TAVSİYE

Çocuğunuzu teknolojiden uzak tutmak, onun yüzme öğrenmesini istemeyip kıyıda bekletmeye benzer.

Onunla birlikte basit bir sensör kurun, bir Raspberry Pi projesi yapın, bir oyun yazın.

Bu sadece öğretici değil, aranızda kurulan bir köprü olur.

Ve bir gün çocuğunuz size yeni bir şey öğretiyorsa, emin olun doğru yoldasınız.

TÜRKİYE’ NİN BÜYÜK ŞANSI : GENÇ ZİHİNLER

Bu ülkenin en büyük kaynağı ne petrol ne de altın; merak eden gençler. Bir Anadolu lisesinde öğrenciler TEKNOFEST’e robot gönderiyor, bir üniversitede gençler kuantum algoritmaları üzerine çalışıyor. Belki hepsi yeterli desteği bulamıyor, ama vazgeçmiyor. Çünkü bu topraklarda hâlâ üretme isteği canlı. Gelecek, zenginliğin değil, fikrin çağı olacak.

Mesleklerin devri kapanıyor; yerini beceriler, bağlantılar ve algoritmalar alıyor.

Ama insan aklı hâlâ sahnede. Belki çocuğunuz doktor olmayacak, ama biyoteknolojiyle DNA verilerini yönetecek. Belki öğretmen olmayacak, ama yapay zekâya öğretmeyi öğretecek.

Ve belki de bir gün, insanlığın en büyük görevini üstlenecek:

teknolojiye vicdan kazandırmak.