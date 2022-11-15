Geleceği belirleyen en önemli kriterlerden biri doğru meslek seçimi yapmak. Meslek seçimleri çağın koşullarına göre seçilmesi büyük önem taşıyor. Peki, Geleceğin meslekleri hangileri? Hangi meslek daha çok para kazandırır?

İngiltere'de yer alan Oxford Üniversitesi tarafından yapılan araştırmaya göre, gelecek 10 yıl içinde pek çok meslek otomatik olarak yapılabilecek. İşte geleceğin meslekleri...

YAPAY ZEKA MÜHENDİSLİĞİ

Büyük şirketler, yapay zeka alanındaki gelişmeleri takip ediyor ve bu alanda çok iyi yatırımlar yapıyor. Bu da önümüzdeki yıllarda yapay zeka üzerine çalışacak kişilere büyük bir ihtiyaç olacağını gösteriyor.

Bankacılıktan sağlık sektörüne, tekstilden inşaat sektörüne kadar her alanda devreye giren yapay zeka üzerinde çalışmak istiyorsanız matematik, yazılım, büyük veri teknolojisi ve algoritmalarına iyi derecede hakim olmanız gerekiyor.

ROBOTİK MÜHENDİSLİĞİ

Gelişme potansiyeline sahip olan robot teknolojisi birçok sektörde aktif olarak kullanılıyor. Örneğin, üretim hatlarının başında robotları görmek artık şaşırtıcı değil. Ameliyat sırasında devreye giren cerrahi yardım robotları sağlık sektöründe fark yaratıyor.

Robotik Mühendisi uygun yazılımı hazırlayarak robotlar için görevleri tanımlar ve bu görevlerin nasıl yapılacağı konusunda gerekli komutları ve koordinasyonu düzenler. Robotik mühendisi olmak için matematik ve fen alanlarında yetkin olmanızın yanı sıra yazılım, bilgisayar ve algoritmalarda kendinizi geliştirmeniz gerekir.

SİBER GÜVENLİK UZMANLIĞI

Günümüzde bireylerin, şirketlerin veya devlet kurumlarının birçok önemli ve özel bilgileri sanal ortamda saklanıyor. Bu bilgilerin saklandığı alanlara olası bir saldırı durumunda ise ciddi sorunlar yaşanabiliyor. Bu noktada devreye giren siber güvenlik, internet saldırılarına karşı koruyucu bir kalkan görevi görüyor. Teknolojinin her geçen gün ilerlediği ve bilgisayar korsanlarının güvenlik sistemlerini atlatmak için yeni yöntemler geliştirdiği göz önüne alındığında, siber güvenlik uzmanlığının gelecekte değer verilen meslekler arasında yer alacağını söyleyebiliriz.

Siber güvenlik uzmanı olmak için ise, bilgisayar teknolojileri, yazılım, matematik gibi alanlarda ilerlemek ve analitik düşünebilmek gerekiyor.

YAZILIM VE UYGULAMA GELİŞTİRİCİSİ

Günümüzde yazılımın gücü hemen her sektörde kullanılıyor. Firmalara gerekli desteği sağlayarak teknoloji ile harmanlanmış çözümler üreten yazılım ve uygulama geliştiricileri gelecekte de popülerliğini koruyacak meslekler arasında yer alıyor.

Yazılım ve uygulama geliştirme uzmanları, bu ihtiyaçlara uygun yazılımlar geliştirmek, sıklıkla kullandığımız ve hayatımızı kolaylaştıran uygulamalar geliştirmek, bu uygulama ve yazılımları şirketlerin ihtiyaçlarını dikkate alarak düzenli olarak güncellemek gibi görev tanımlarına sahip.

OYUN GELİŞTİRİCİSİ

Teknolojinin her geçen gün geliştiği ve internette geçirilen zamanın uzadığı bu günlerde oyun sektörü çok hızlı ilerliyor. Oyunların altyapıları sürekli güncellenip geliştirilirken, efektlerde ve görsellerde de büyük iyileştirmeler yapılıyor. Sektör ne kadar genişlerse, yeni oyun geliştiricilerine o kadar çok ihtiyaç duyar.

DİJİTAL PAZARLAMA UZMANLIĞI

Pandemi süreci, dijital gelişmelerin ne gibi kolaylıklar sağlayabileceğini bir kez daha gösterdi. Bu dönemde şirketler dijital dünyanın neler yapabileceğini ve kendi dijital altyapılarındaki eksiklikleri fark ederek dijital gelişmelere odaklandı.

Pek çok sektörün uzaktan çalışma düzenine geçtiği, online alışverişin en yüksek veriye ulaştığı, hatta sosyalleşme, eğitim, spor gibi faaliyetlerin dijital kanallardan yapılabildiği günümüzde dijital pazarlama uzmanlarına olan ihtiyaç da artıyor.

Dijital pazarlama uzmanı olabilmek için dijital trendleri yakından takip etmek, sosyal medya platformlarına hakim olmak, SEO, Google Analytics konusunda kendini geliştirmek ve dijital pazarlama trendleri oluşturmak gerekiyor.