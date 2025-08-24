Geleceğin mobilya ustaları yetişiyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı MERCEK Mesleki Eğitim Merkezi, mobilya montaj ve imalat alanında sunduğu kurslarla bölge halkına önemli fırsatlar sunuyor. Merkezde verilen kurslar, katılımcıların hem mesleki beceri kazanmasını sağlıyor hem de sosyal hayatlarını zenginleştiriyor.

Mobilya montaj ve imalat kurslarında katılımcılara; projelendirme, ölçü alma, ebatlama ve montaj gibi temel aşamalar öğretiliyor. Kursiyerler, MDF malzeme yapısını ve kullanım alanlarını öğrenirken, bilgisayar destekli tasarım programlarıyla proje hazırlama becerisi kazanıyor. Salı ve perşembe günleri iş sağlığı ve güvenliğinin ön planda tutulduğu kursta, katılımcılar güvenli bir ortamda pratik yapma imkanı buluyor.

Her yaştan bireyin faydalandığı kursa, kimi kursiyer kariyerine yön vermek kimi ise ev ekonomisine katkı sağlamak amacıyla katılıyor. MERCEK Mesleki Eğitim Merkezi’nde verilen kurslar ile katılımcılar, mobilya sektöründe çalışma hayatına hızlıca dahil olabiliyor.

Ayrıca kursu başarıyla tamamlayanlara verilen MYK-4 belgesi, mesleki yeterlilik açısından büyük bir avantaj sağlıyor. Bu belge, iş başvurularında nitelikli personel olarak kabul edilme imkanı sunarken, kendi işini kurmak isteyenlere de kapı açıyor.

"VERMİŞ OLDUĞUMUZ MYK BELGESİ İLE KURSİYERLER ULUSLARARASI FIRSATLARA SAHİP OLUYOR"

MERCEK Mesleki Eğitim Merkezi Koordinatörü Gül Kadem Maya, ücretsiz mesleki eğitim verdiklerine dikkati çekerek, “Tırmıl MERCEK’te bulunan mobilya imalat ve montaj kursumuzda sadece eğitim vermekle kalmıyoruz; işbirliği yaptığımız firmalar oluyor ve dolayısıyla mezunlarımızı istihdama hızlıca yönlendirmiş oluyoruz. Mobilya İmalat ve Montajı eğitimimizden başarıyla mezun olan kursiyerlerimiz, Mesleki Yeterlilik Belgesi'ne sahip oluyorlar. Bu belge, kursiyerlere uluslararası geçerliliği olan birçok fırsat sunuyor. Bu fırsatlar büyük firmalarda işe başlarken avantaj sağlıyor. Bunun yanı sıra kendi atölyesini açmak isteyenlere de büyük bir katkı sağlamış oluyor” dedi.

“BURADA ÖĞRETTİKLERİMİZLE KURSİYERLERİN İSTİHDAMA HIZLI KATILMASINI SAĞLIYORUZ”

Tırmıl Mercek Kurs Sorumlusu ve Mobilya İmalat ve Montaj Eğitmeni Mustafa Asilhan Özkan, Mobilya Montaj ve İmalat Kursu’nun 5. dönemini tamamladıklarını belirterek, “Kursiyerlerimize; projelendirme, ebatlama ve montaj olmak üzere üç niteliği verme çabası içerisindeyiz. Burada öğrettiğimiz mesleki bilgilerle kursiyerlerimizin hızlı bir şekilde istihdam sağlaması için çabalıyoruz” ifadelerini kullandı.

“TEMEL DÜSTURUMUZ MESLEK EDİNDİRMEK AMA AYNI ZAMANDA İNSANLARIN SOSYALLEŞMESİNE DE ÖNEM VERİYORUZ”

Özkan, en riskli kısmın ebatlama olduğunu ancak kursiyerlerin tedirginliğinin yüksek iş güvenliği önlemleri ile rahatladığını ve bugüne kadar hiçbir sorunla karşılaşmadıklarını söyledi. Montaj aşamasında kursiyerlerin hissettiklerine ilişkin Özkan, “Tüm aşamaların sonunda ortaya yeni bir ürün koymanın sevinci ile hep beraber mutlu oluyoruz. Burada MDF ile yapılabilecek tüm ürünleri yapıyoruz. Asıl amacımız kişilere temel olarak meslek edindirip istihdam sağlamak da olsa aynı zamanda ev ekonomisine de yardımcı olmak istiyoruz. Temel düsturumuz meslek edindirmek ama aynı zamanda insanların sosyalleşmesine de önem veriyoruz. Bu açıdan da çok geniş bir perspektife sahibiz. En küçük kursiyerimiz 18 yaşında en büyük kursiyerimiz ise 63 yaşında” diye konuştu.

Herkesin farklı amaçla kursa başvurduğuna dikkati çeken Özkan, “Kimi iş sahibi olmak kimi çevre edinmek kimi de eve katkı sağlamak için başvuruyor. Kursumuzun en güzel yanı ise Mesleki Yeterlilik Belgesi veriyor olmamız. MYK-4 belgesi, Mobilyada en üst belgedir. Bu belge ile işyeri açabilirler ya da iş başvurusu yaparken yeterlilik belgesini, nitelikli personel belgesi olarak kullanabilirler” dedi.

Kursiyerlerden Ercan Taş, komşuları ile sohbet sırasında kursu öğrendiğini ve başvurduğunu belirterek, “Buraya ücretsiz bir şekilde katılım sağladım. Kursa başladıktan sonra hocalarımız çok yardımcı oldular. Burada MYK belgesi ile ustalık alabiliyoruz. Bu, işe katılımımız için çok önemli bir belge. Büyükşehir Belediyesi ve Başkanımız Vahap Seçer sayesinde istihdam kolaylaştı, emeği geçen herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Bir diğer kursiyer Özgür Seyhan ise 2 ay önce kursa başladığını belirterek, “Burada her yaştan insana hitap eden bir eğitim var. Hocalarımız gereken ilgi alakayı fazlasıyla gösteriyorlar. Burada her türlü mobilya ahşap ile alakalı eğitim detaylı bir şekilde tarafımıza verildi” diye konuştu.