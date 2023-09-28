Geleceğin şampiyonları İBB ile Zeytinburnu Belediyesi arasına sıkışmış durumda

Bir ülke düşünün spora ve sporcusuna hiç değer vermeyen, imkan sunmayan ama her seferinde “Neden bu ülkede sporcu yetişmiyor” diye soran!

İşte tam olarak öyle bir ülkeyiz!

İmkan sunmuyoruz ama başarılarıyla gurur duyuyoruz hepimiz!

Örneğin;

Filenin Sultanlarının başarısıyla sevinçten hop oturduk hop kalktık hepimiz!

Veya Artistik Buz Pateni’nde 5. kez dünya şampiyonu olan Naz Arıcı’nın performansını nefeslerimizi tutarak izledik!

Şampiyonluğunu Atatürk’ün Türkiye’sinde geleceğe umutla bakan tüm kadınlara armağan etmesini takdir ettik hepimiz.

Naz Arıcı’nın başarısının geniş kitlelere yayılmamasından anlaşılabilir gerçi Türkiye’de spora verilen değer!

Aslında bu şampiyonluklar öyle zor koşullarda elde ediliyor ki daha bir anlamlılar aslında!

Hakikaten imkansızı başarıyorlar!

İBB’nin Silivrikapı’da bir buz pisti var hepiniz duymuşsunuzdur!

Özel spor kulüpleri burayı saatliği 1000 TL’ye kiralayabiliyor, tabii saat bulabilirlerse?

Neden mi saat bulamıyorlar çünkü İBB, kendi kulübüne burada saatlerin yüzde 70’ini ayırıyor!

Yüzde 70!

Diğer kulüplere kalan ise toplamda sadece yüzde 30!

Kulüpler ise adil bir dağıtım istiyorlar.

Diyorlar ki başarı sıralamasına göre saatler dağıtılsın!

Kriter, başarı sıralaması olsun!

Kulüpler şunları söylüyor:

Biz İBB’nin kulübünden daha başarılıyız ama çalışacak saat bulamıyoruz kendimize!

Kulüplerin gideceği bir adres daha var o da Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından açılan ancak Zeytinburnu Belediyesi tarafından işletilen “Zeytinburnu Buz Adası”.

Peki buranın saatlik ücreti nedir dersiniz?

Hafta içi ve hafta sonu saat 17:00’ye kadar 5 bin TL, 17:00’den sonra 5 bin 500 TL.

Bir saat antrenman için 5 bin 500 TL!

Bu fiyatları karşılamakta oldukça zorlanıyor kulüpler!

Çaresiz kalmış durumdalar!

Ankara’da olsalar gençlik ve spor bakanlığının tesislerinde 300 liraya kira imkanları olacak ama İstanbul’da herkes kendi borusunu öttürüyor!

Kamu kaynaklarıyla beslenen bir kulübe ayrımcılık yapılırken özel kulüplere ikinci sınıf vatandaş muamelesi yapılıyor!

Açıkça zulmediyorlar çocuklara!

Belki geleceğin şampiyonları olacak minikler, antrenman yapacak pist bulamıyor kendisine!

Ne İBB’de ne de Zeytinburnu Belediyesi’nde yetkililere ulaşamıyorlar!

Çaresizce bekliyorlar belki bir yetkili sesimizi duyar diye!