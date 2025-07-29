Geleceğin sanatçıları Konyaaltı'nda yetişiyor!

Vatandaşları gerek ücretsiz kurslarla gerekse de etkinliklerle buluşturan Konyaaltı, aynı zamanda geleceğin sanatçılarını da yetiştiriyor. Geleceğin sanatçılarının yetiştiği Konyaaltı Belediyesi Müzik Akademisi’nde yeni dönem sınav başvuruları başlıyor.

BAŞVURULAR 1- 18 AĞUSTOS'TA

Adaylar; Enstrüman Eğitimi, Çok Sesli Çocuk Korosu, Müzik Yetenek Sınavlarına Hazırlık, Çocuk ve Gençlik Orkestrası ile Çocuk Balesi alanlarına başvurarak, sınavlara girmeye hak kazanacak. Konyaaltı Belediyesi’nden yapılan duyuruya göre, 1-18 Ağustos arasında gerçekleşecek başvurular, "www.konyaalti.bel.tr" internet adresinden ve "0 242 245 55 21" numaralı telefondan yapılabilecek. Ayrıca, sınav başvurularının bitmesinin ardından sınav tarihleri ve saatleri Konyaaltı Belediyesi resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından açıklanacak.

YENİ DÖNEM SINAV BAŞVURU DETAYLARI DA BELLİ OLDU

Öte yandan, geleceğin sanatçılarının yetiştiği Konyaaltı Belediyesi Müzik Akademisi’nde yeni dönem sınav başvuru detayları da belli oldu.

Akademiden edinilen bilgiye göre; Çocuk ve Gençlik Orkestrası için 10-23 yaş arasında olma, nota bilgisi ve belirli düzeyde enstrüman çalabilme şartı istenecek. Çok Sesli Çocuk Korosu için ise ilkokul 2’nci sınıfın tamamlanması ve en fazla ilkokul 7’nci sınıfta okuma şartı bulunuyor. Bir diğer alan olan Müzik Yetenek Sınavları'na hazırlık aşamasında adayın en az ilkokul 1’inci sınıfı bitirme şartı ile en fazla 8’inci sınıf öğrencisi olma şartı aranacak. Enstrüman Eğitimi sınavına katılmak isteyen adaylarda ise ilkokul 1’inci sınıfın bitirilmesi ve ayrıca en az bir enstrümanı çalmayı bilinmesi istenecek. Çocuk Balesine ise 5-9 yaş arası çocuklar başvurabilecek. Sınavlara katılmak isteyen adaylar, istedikleri tüm eğitim alanından başvuru yapabilecek.