“Geleceğin Şefleri” yarışmasına yeni etapta ödüllü tadım jürileri de dahil oluyor

Türk mutfağı, yeni yetenekler yetiştirmeye devam ediyor. Gastronomi alanında içerik üreten dijital medya platformu Yemek Sanatı TV’nin 18–25 yaş aralığındaki mutfak profesyonellerinin kendilerini gösterebildiği “Geleceğin Şefleri” yarışması hız kesmeden devam ediyor. Programın üçüncü etabına geçilmesiyle birlikte grup karşılaşmaları başlarken; ödüllü tadım jürileri de sahnedeki yerlerini alıyor. Dördüncü bölümde Four Seasons Hotel Istanbul at the Bosphorus Executive Chef Görkem Özkan tabaktaki lezzetleri puanlamak üzere programa katılırken, yarışmacılardan Ömer Güneri ve Baki Güngör de kapalı kutudan çıkan sürpriz ürünlerle yaratıcılıklarını konuşturdu.

Yemek Sanatı TV Yapımcı ve Yönetmen Halil İbrahim Bağdatlı, yarışmasının yeni etapları hakkında şu değerlendirmede bulundu: “Yarışmanın etap etap güçleşmesiyle birlikte genç şef adaylarının kendi sınırlarını zorlamasına ve kriz anlarında çözüm üretmelerine fırsat yaratıyoruz. Her yarışmacının, bölüm sonunda kendine öz eleştiri yapabilmesine olanak tanıyoruz. Yeni etapta da yarışmacılarımız süre sınırı, yasaklar ve teknik zorluklarla mücadele ederek benzersiz tabaklar ortaya koydu.”

Kazanan yarışmacı, 100 bin TL’lik ödülün sahibi olacak

Yarışmalarında kaybedenin olmadığını, elenenlerin ödül kazanamasalar da jüri şeflerin paylaştığı bilgi ve deneyimlerle mutfakta gerçek bir sıçrama yaşadığını söyleyen Yemek Sanatı TV Yapımcı ve Yönetmen Halil İbrahim Bağdatlı, “Yarışmamız mutfakta kriz yönetimi, zaman baskısı ve teknik yeterlilik gibi gerçek dünya senaryolarıyla genç şefleri test ediyor. Ayrıca atık yönetimine verdiği önemle de izleyicilere ürün israfının önlenmesi ve gıdaya saygı konusunda güçlü bir sosyal mesaj gönderiyor. Ürüne saygı duymayı, israfın önlenmesini ve mutfakta etik duruşu merkeze alıyor. Genç şeflere kendilerini gerçek mutfak stresinde sınama imkanı sunuyor. Eksikliklerini fark etmelerine ve gelişim alanlarını keşfetmelerine olanak tanıyor” dedi.

Ulusal ve uluslararası birçok markanın desteklediği “Geleceğin Şefleri” yarışması, genç şeflerin gastronomi dünyasına adım attığı profesyonel yemek yarışması olarak öne çıkıyor. 17 Ekim’de sonlanacak final turuna kalan iki yarışmacı, toplam 120 dakika sürede başlangıç, ana yemek ve tatlıdan oluşan bir menü hazırlayacak. Kazanan yarışmacı, “Geleceğin Şefi” unvanını alırken, 100 bin TL’lik ödülün de sahibi olacak.