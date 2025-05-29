'Geleceğin Şefleri' yarışmasında nefesler tutuldu: 100 Bin TL’lik ödül için yarış kızışıyor!

Türk Mutfağı Haftası’nda dünya çapında etkinliklerle kutlamalar yapılırken, uluslararası alanda güçlü bağlar kuruldu ve mutfak sanatlarına ilgi duyan gençler için yeni fırsatlar doğdu. Yemek Sanatı TV’nin gastronomi odaklı platformu, 18-25 yaş arası mutfak profesyonellerinin yeteneklerini sergilediği “Geleceğin Şefleri” yarışmasının ilk eleme turunun yarısını tamamladı; sonuçlar 27 Haziran’daki 10’uncu bölümde açıklanacak.

Türkiye’nin gastronomi sahnesine yenilik getiren yarışma, zorlu etapları ve sosyal mesajlarıyla öne çıkıyor. Yarışmacılar, ürünlerini geri dönüştürüp gübre veya hayvan yemi olarak ayrıştırmak zorunda; format, organik atıkların sıfır israfını hedefleyen sürdürülebilir bir döngüye odaklanıyor.

“BU YARIŞMADA KAYBEDEN YOK”

Yemek Sanatı TV Yapımcı ve Yönetmen Halil İbrahim Bağdatlı, yarışmayla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Genç şeflere, yeteneklerini sergilemenin ötesinde, mutfakta atık yönetimi ve disiplin ilkelerini benimseyecekleri bir platform sunuyoruz. Bu yarışma, gastronomi kariyeri hedefleyenler için bir dönüm noktası olabilir. Yarışmacılarımız sektörde önemli pozisyonlarda çalışmayı sürdürüyor. Biz de teknik ekipman desteğiyle tüm imkanları sağladık. Yarışmanın giderek zorlaşan etaplarıyla genç şef adaylarının sınırlarını zorlamasına ve kriz anlarında çözüm üretmelerine olanak tanıdık. Her yarışmacı, bölüm sonunda kendine öz eleştiri yapma şansı buluyor. Bu yarışmada kaybeden yok! Elenen yarışmacılar ödül almasa da jüri şeflerimizin deneyim ve bilgilerinden yararlanarak mutfakta büyük bir sıçrama yapıyor.”





DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ: TEKNİK, SUNUM, LEZZET, HİJYEN VE ATIK YÖNETİMİ

25 Nisan’da başlayan yarışmada 20 genç şef adayı, kura ile eşleşerek bire bir düellolara başladı. Verilen protein kaynağına göre özgün reçeteler hazırlayan yarışmacıların 15 dakika ürün toplama, 45 dakika pişirme süresi var. Değerlendirme kriterleri teknik, sunum, lezzet, hijyen ve atık yönetiminden oluşuyor.

İlk turu geçen yarışmacılar, benzer ürünlerle daha uzun sürelerde yarışacak. Öğretim görevlisi, mutfak şefi ve Yemek Sanatı TV Kurucularından Mert Karakuş, yarışmayla ilgili şu bilgileri verdi:

“Zorluk seviyesi her turda yükseliyor. Bazı bölümlerde jüri, beklenmedik müdahalelerle yarışmacıların problem çözme yeteneklerini test ediyor. Üst turdan gelen yarışmacılar kapalı kutularla eşleşiyor. Toplam 10 karşılaşmada, kutudan çıkan protein ve yan ürünlere göre yarışmacılar 10 dakika hazırlık, 90 dakika pişirme süresiyle yarışıyor. Her bölümde değişen tadım jürisi, Türk gastronomisine katkıda bulunmuş, sektörde saygın ve ödüllü usta şeflerden oluşuyor. Yarışmacılarla doğrudan karşılaşmadan yapılan kör tadım puanları, nihai sonuca yüzde 50 oranında etki ediyor.”

100 BİN TL ÖDÜL VERİLECEK

17 Ekim’de sona erecek final turunda iki yarışmacı, 120 dakikada başlangıç, ana yemek ve tatlıdan oluşan bir menü hazırlayacak. Kazanan, “Geleceğin Şefi” unvanıyla 100 bin TL ödül kazanacak.

Yarışmanın mutfakta kriz yönetimi, zaman baskısı ve teknik yeterlilik gibi gerçek dünya senaryolarıyla genç şefleri zorladığını belirten jüri üyesi Hakan Atakan, şu yorumu yaptı:

“Yarışmamız, atık yönetimine verdiği önemle izleyicilere ürün israfının önlenmesi ve gıdaya saygı konusunda güçlü bir sosyal mesaj veriyor. Ürüne saygı, israfın önlenmesi ve mutfakta etik duruşu önceliyor. Genç şeflere gerçek mutfak stresinde kendilerini test etme imkanı sunuyor. Eksikliklerini fark etmelerine ve gelişim alanlarını keşfetmelerine olanak tanıyor.”