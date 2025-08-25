Geleceğin sporcuları yetişecek

Giresun Belediyesi’nin hayata geçirdiği Futbol Okulu, ilk antrenmanını yaptı. Çocukların hem bedensel hem de sosyal gelişimlerine katkı sunmak amacıyla tamamen ücretsiz olarak kurulan okul, ilk günden yoğun ilgi gördü.

Ücretsiz olarak hayata geçirilen Giresun Belediyesi Futbol Okulu, çocuklara futbolun yanı sıra disiplin, takım ruhu ve spor sevgisi kazandırmayı hedefliyor.

Belediye Başkanı Fuat Köse, projeye özel önem verdiklerini vurgulayarak, “Giresun Belediyesi olarak amacımız, çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan uzak tutarak spora yönlendirmek, sağlıklı bireyler olarak yetişmelerine katkı sunmak. Futbol okulumuz geleceğin yıldızlarını yetiştirecek bir yuva olacak” dedi.

Giresun Belediyesi, bu projeyle birlikte hem geleceğin sporcularını yetiştirmeyi hem de kentin gençlerini sahalara kazandırarak sporu toplumun her kesimine yaymayı amaçlıyor.