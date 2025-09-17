Geleceğin temelleri atılıyor! Vali köklü, eğitim seferberliğinin ilk ders zilini çaldı

Fatih Karaman / Tokat / Yeniçağ

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda, öğrencilerin hazırladığı gösteriler ve okudukları şiirler izleyenlere duygulu anlar yaşattı.

​Vali Abdullah Köklü, yaptığı konuşmada eğitimin önemine vurgu yaparak, "Eğitim bir medeniyetin kaderini çizen ve bir milletin ruhunu şekillendiren en kutlu yolculuktur" dedi.

Geleceğin inşasının bu sıralarda atılan sağlam temellerle mümkün olacağını ifade eden Köklü, hedeflerinin sadece bilgi aktarmak değil, aynı zamanda bilimin ışığında düşünen, özgüveni yüksek, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştirmek olduğunu belirtti. Çocukların zihnine ekilen ilk harfin ve kalbine dokunan ilk vatan sevgisinin, gelecekteki ulu çınarın en temel köklerini oluşturduğunu söyledi.

​Vali Köklü, öğretmenlere de hitap ederek, "Sizler bu ülkenin geleceğini dokuyan, yolumuzu aydınlatan birer meşalesiniz. Emeğiniz her türlü takdirin üzerinde" diyerek onlara olan şükranlarını dile getirdi. Öğrencilere okumayı, araştırmayı ve en önemlisi özgüvenlerini yükseltmeyi öğütleyen Vali, velilere de seslenerek okul ve aile işbirliğinin önemine değindi. Evlatlarına verecekleri desteğin ve okullarla kuracakları omuz omuza işbirliğinin bu yolda en büyük güçleri olacağını vurguladı.

​FİDANLAR GELECEĞE NEFES OLSUN

​Konuşmaların ardından Vali Abdullah Köklü ve beraberindeki heyet, öğrencilerle birlikte okul bahçesine fidan dikti. Bu anlamlı etkinlik, yeni eğitim yılının, doğa sevgisi ve geleceğe umutla bakma mesajlarıyla dolu olduğunu gösterdi. Sınıfları tek tek ziyaret eden Vali Köklü, öğrencilerle sohbet ederek onlara başarılar diledi.

​Törene Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Belediye Başkanı M. Kemal Yazıcıoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kır ve veliler katıldı. İlköğretim Haftası'nın hayırlara vesile olmasını dileyen Vali Köklü, 2025-2026 eğitim öğretim yılında çok daha büyük başarılara imza atacaklarına olan inancını dile getirerek sözlerini tamamladı.