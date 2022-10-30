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Fenerbahçe'de İstanbulspor maçı öncesi merakla beklenen konuyu Fatih Saboviç açıkladı

Süper Lig’de geçtiğimiz hafta Başakşehir’i mağlup ederek zirveye yerleşen Fenerbahçe, İstanbulspor karşısında 3 puanı alıp koltuğunu korumayı hedefliyor.

Haber Giriş: 30 Ekim 2022 Pazar - 16:42
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''Gelecek dönemde pek çok konunun gidişatını belirleyecek gibi gözüküyor.'' Fatih Saboviç Fenerbahçe'de İstanbulspor maçı öncesi merakla beklenen konuyu açıkladı

Fenerbahçe'de İstanbulspor maçı öncesi merakla beklenen konuyu Fatih Saboviç açıkladı
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FATİH SABOVİÇ / Yeniçağ

UEFA Avrupa Ligi B Grubu’nda Fransız temsilcisi Rennes ile Kadıköy’de oynadığı ve 3-0 geriye düştüğü maçı 3-3’e getirip hem Avrupa’da hem Süper Lig’de liderlik koltuğunda bulunan Fenerbahçe, bu akşam saat 20:00’de Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda İstanbulspor’a konuk oluyor.

4 EKSİKLERİ VAR
Jorge Jesus ve öğrencilerinin akşamki mücadele öncesinde 4 eksiği bulunuyor. Mert Hakan Yandaş, Luan Peres, Diego Rossi ve Gustavo Henrique; İstanbulspor karşısında sahaya çıkamayacak.
Fenerbahçe’de sakatlıkları geçen Joshua King ve İsmail Yüksek ise antrenmanlarda takımla birlikte çalıştı. Bu oyuncuların maç kadrosunda olmaları bekleniyor.

FERDİ KART CEZASI SINIRINDA
Sarı lacivertli ekipte Ferdi Kadıoğlu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Öte yandan teknik direktör Jorge Jesus’un sakatlıklar sebebiyle bu karşılaşmada 4’lü savunmaya döneceğini belirtmekte de fayda var.

İSTANBULSPOR 3 PUANA HASRET
Atatürk Olimpiyat Stadı’nda Fenerbahçe’yi ağırlayacak olan İstanbulspor ise 3 haftadır 3 puanla tanışamıyor.
Sarı siyahlılar; Ankaragücü, Başakşehir ve Antalyaspor’a yenildi. Göreve teknik direktör Fatih Tekke’yi getiren İstanbulspor, Fenerbahçe mücadelesiyle birlikte yükseliş arayacak.

GÖZLER TRİBÜNLERDE…
Son oynanan Rennes maçında da kaleci Altay’a tribünlerden gelen tepkiler devam edince basın toplantısında bu duruma, “Altay’a yapılan eleştiri bana da yapılmıştır. Böyle bir yerde bulunmak istemem” şeklinde tepki veren Jorge Jesus’un bu çıkışı sonrası akşam gözler Fenerbahçe tribünlerinde olacak.
Sarı lacivertli taraftarların Altay konusundaki yaklaşımı, gelecek dönemde pek çok konunun gidişatını belirleyecek gibi gözüküyor.

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