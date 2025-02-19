Gelecek Partili Doğan Demir vekil maaşlarına isyan etti '196 bin 775 lirayı bize çok görüyorlar'

Geçim sıkıntısı altında ezilen vatandaşlar asgari ücret, emekli maaşlarına yapılan zamların ardından, milletvekili maaşlarını göstererek isyan etmişti.

Gelecek Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Demir, milletvekillerinin aldığı maaşların yetmediğinden yakındı.

Doğan Demir, Çağdaş Kocaeli Gazetesi'ne verdiği röportajda gündemdeki konulara dair açıklamalarda bulunurken eleştirilen milletvekilleri maaşlarına da değindi.

Doğan Demir, 196 bin 775 liralık maaşın birçok vekil için yeterli olmadığını belirterek şunları söyledi:

"ASGARİ ÜCRETE GÖRE MİLLETVEKİLİ MAAŞI FAZLA GÖRÜNÜYOR AMA.."

''Açıkça ifade etmek gerekirse, milletvekili maaşı Türkiye geneline bakıldığında asgari ücrete kıyasla büyük bir meblağ gibi görünüyor. Ancak Türkiye'deki asgari ücretin düşük olması ve vatandaşların geçim sıkıntısı nedeniyle milletvekili maaşları oldukça fazla eleştiriliyor. Bununla birlikte, milletvekili maaşları birçok vekil için bile yeterli olmuyor.''

"MAAŞIMIZIN 2-3 KATINI HACARMAK ZORUNDA KALIYORUZ"

''Dışarıdan bakıldığında her şey farklı gözükse de, içerideki yaşam şartları çok başka. Bir milletvekili sürekli etkinliklere katılmak zorunda, yolları aşarak çok sayıda düğüne gidiyor ve aracında neredeyse her gün yolda zaman geçiriyor. Bu nedenle, milletvekili maaşı çoğu zaman iki-üç katı kadar harcama yapmayı gerektiriyor. Asıl yapılması gereken, asgari ücreti daha yaşanabilir bir seviyeye çekmek ve herkesin yaşam standardını iyileştirmektir.''