Gelecek Partili isim AKP'ye geçme iddialarına yanıt verdi: Ahmet Davutoğlu ile beraber geçeriz

Son günlerde Türk siyasetinin gündeminde partiler arasındaki vekil transferleri iddiaları yer alıyor. Bu kapsamda en çok konuşulan iddia ise Gelecek Partili isimlerden birkaçının AKP’ye transfer olacağı oldu. Konu hakkında ismi en çok zikredilen isimlerden birisi Gelecek Partili Mustafa Nedim Yamalı. Yamalı, AKP’ye transfer olma iddialarının ardından konu hakkında flaş açıklamalarda bulundu.

SADECE AKP İLE GÖRÜŞME YOK

AKP ile görüşmeler yapıldığını ancak bunun sadece AKP ile kalmadığını İYİ Parti, Deva, Demokrat Parti ve CHP ile de görüşmeler yaptıklarını söyleyen Yamalı, bu görüşmelerden Davutoğlu’nun da haberinin olduğunu söyledi.

ALTILI MASA

Altılı masada isteklerini gerçekleştiremediklerini aktaran Yamalı, son kararı Davutoğlu’nun vereceğini ve AKP’ye geçilecekse Davutoğlu ile beraber herkesin geçeceğini şu sözler ile açıkladı:

“AK Parti’ye bazı tavsiyelerimiz oluyor. Ben AK Parti’nin kurucularından biriyim. Karşılıklı konuşuyoruz ancak şu an kendi partimizde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Görüştüklerimiz arasında İYİ Parti, Deva Partisi, Demokrat Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi de var”

“GEÇERSEK DAVUTOĞLU İLE HEP BİRLİKTE GEÇERİZ”

“Ahmet Davutoğlu’nun partide yapılan tüm görüşmelerden haberi var. Her şey genel başkanın bilgisi dahilinde. Görüşmelerimizin çoğu kamuya açık. Genel başkanın iradesi, bilgisi ve onayı olmadan hiçbir şey yapmıyoruz. Biz bir paket değiliz. 6’lı masada isteklerimizi gerçekleştiremedik. Bu görüşmeler genel başkanımızın talimatlarıyla ve son kararı da Ahmet Davutoğlu verir. AKP’ye geçeceksek Genel Başkanımız Ahmet Davutoğlu ile hep birlikte geçeriz."