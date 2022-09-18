Gelecek Partili Serkan Özcan hakkında soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu, Merkez Bankası'nın avukatlarının şikayeti üzerine Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan hakkında soruşturma başlattı. Soruşturmaya gerekçe olarak da Habertürk TV'de 1 Ağustos'ta yayınlanan bir programda Özcan'ın kullanıldığı ifadeler gösterildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Özcan'a tebliğ edilen yazıda, 10 gün içerisinde savcılığa giderek ifade vermesi istendi.

Özcan, en kısa zamanda ifade vermeye gideceğini söyledi.

Özcan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Mesleğe başladığım, personeli olmaktan her zaman onur duyduğum, sağladığı burs imkanı ile yurt dışında yüksek lisans eğitimi aldığım Türkiye “Cumhuriyet” Merkez Bankası, Bir TV programında ki sözlerim nedeniyle şikayette bulunmuş. Elbette avukatlarımız şikayet dilekçesini inceledikten sonra kısa sürede savcılığa gidip ifademi vereceğim. Siyasette aktif olarak bulunduğum 3 yılda bir kez dahi hakaret dilini kullanmamaya gayret ettim. Vereceğim ifadede Merkez Bankasının itibarına asıl kimlerin zarar verdiğini tarihe kayıt düşülmesi için yazacağım" ifadelerini kullandı.