18 Eylül 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Gelecek Partili Serkan Özcan hakkında soruşturma

Merkez Bankası'nın şikayeti üzerine Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Haber Giriş: 18 Eylül 2022 Pazar - 00:13
Takip Et

Gelecek Partili Serkan Özcan hakkında soruşturma

Gelecek Partili Serkan Özcan hakkında soruşturma
+
Aa
-

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu, Merkez Bankası'nın avukatlarının şikayeti üzerine Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan hakkında soruşturma başlattı. Soruşturmaya gerekçe olarak da Habertürk TV'de 1 Ağustos'ta yayınlanan bir programda Özcan'ın kullanıldığı ifadeler gösterildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Özcan'a tebliğ edilen yazıda, 10 gün içerisinde savcılığa giderek ifade vermesi istendi.

Özcan, en kısa zamanda ifade vermeye gideceğini söyledi.

Özcan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Mesleğe başladığım, personeli olmaktan her zaman onur duyduğum, sağladığı burs imkanı ile yurt dışında yüksek lisans eğitimi aldığım Türkiye “Cumhuriyet” Merkez Bankası, Bir TV programında ki sözlerim nedeniyle şikayette bulunmuş. Elbette avukatlarımız şikayet dilekçesini inceledikten sonra kısa sürede savcılığa gidip ifademi vereceğim. Siyasette aktif olarak bulunduğum 3 yılda bir kez dahi hakaret dilini kullanmamaya gayret ettim. Vereceğim ifadede Merkez Bankasının itibarına asıl kimlerin zarar verdiğini tarihe kayıt düşülmesi için yazacağım" ifadelerini kullandı.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Son ankette büyük değişiklik. Saray'ın her yerinde bu sonuçlar fısıldanıyor
1
﻿Son ankette büyük değişiklik. Saray'ın her yerinde bu sonuçlar fısıldanıyor
﻿Son ankette büyük değişiklik. Saray'ın her yerinde bu sonuçlar fısıldanıyor
﻿Kim Milyoner Olmak İster'de ekran başındakileri bile çıldırtan 200 bin TL'lik soru
2
﻿Kim Milyoner Olmak İster'de ekran başındakileri bile çıldırtan 200 bin TL'lik soru
﻿Kim Milyoner Olmak İster'de ekran başındakileri bile çıldırtan 200 bin TL'lik soru
﻿Uyuşturucu kullandığı iddia edilen Şeyma Subaşı açıklama yaptı. Çinli filozof Konfüçyüs gibi ifadeler kullandı
3
﻿Uyuşturucu kullandığı iddia edilen Şeyma Subaşı açıklama yaptı. Çinli filozof Konfüçyüs gibi ifadeler kullandı
﻿Uyuşturucu kullandığı iddia edilen Şeyma Subaşı açıklama yaptı. Çinli filozof Konfüçyüs gibi ifadeler kullandı
﻿Sedat Peker'den cinayet açıklaması: En basit tanımıyla safdillik
4
﻿Sedat Peker'den cinayet açıklaması: En basit tanımıyla safdillik
﻿Sedat Peker'den cinayet açıklaması: En basit tanımıyla safdillik
﻿Üsküdar Belediye Başkanı sosyal medyada linç edilmişti. Bir AKP'li Belediye Başkanı daha İmamoğlu'na teşekkür etti
5
﻿Üsküdar Belediye Başkanı sosyal medyada linç edilmişti. Bir AKP'li Belediye Başkanı daha İmamoğlu'na teşekkür etti
﻿Üsküdar Belediye Başkanı sosyal medyada linç edilmişti. Bir AKP'li Belediye Başkanı daha İmamoğlu'na teşekkür etti
﻿İtalyan spor spikeri Leotta bikinili poz verdi. Beğeni butonu çöktü
6
﻿İtalyan spor spikeri Leotta bikinili poz verdi. Beğeni butonu çöktü
﻿İtalyan spor spikeri Leotta bikinili poz verdi. Beğeni butonu çöktü
﻿Piyasaların bir bileni İslam Memiş'ten altın düşünce üzülen vatandaşlara yeni öneriler
7
﻿Piyasaların bir bileni İslam Memiş'ten altın düşünce üzülen vatandaşlara yeni öneriler
﻿Piyasaların bir bileni İslam Memiş'ten altın düşünce üzülen vatandaşlara yeni öneriler
﻿İran'da gözaltına alındıktan sonra ölen kadının cenaze töreni sonrası protesto
﻿İran'da gözaltına alındıktan sonra ölen kadının cenaze töreni sonrası protesto
﻿İran'da gözaltına alındıktan sonra ölen kadının cenaze töreni sonrası protesto
﻿Bursa'da infaz koruma memurlarını taşıyan servis aracına saldıran teröristler İzmir'de yakalandı
﻿Bursa'da infaz koruma memurlarını taşıyan servis aracına saldıran teröristler İzmir'de yakalandı
﻿Bursa'da infaz koruma memurlarını taşıyan servis aracına saldıran teröristler İzmir'de yakalandı
﻿Azerbaycan, 32 Ermeni askerin cesetlerini iade etti
﻿Azerbaycan, 32 Ermeni askerin cesetlerini iade etti
﻿Azerbaycan, 32 Ermeni askerin cesetlerini iade etti
﻿Erman Toroğlu, İstanbulspor-Beşiktaş maçının hakemi Zorbay Küçük'ü yerden yere vurdu
﻿Erman Toroğlu, İstanbulspor-Beşiktaş maçının hakemi Zorbay Küçük'ü yerden yere vurdu
﻿Erman Toroğlu, İstanbulspor-Beşiktaş maçının hakemi Zorbay Küçük'ü yerden yere vurdu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.