Gelecek Partililer Ankara’da fenerle sosyal konut aradı!

Gelecek Partisi Sivil Toplum ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Selçuk Özdağ ve Yerel Yönetimler ve Şehircilikten Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Doğan Demir, TOKİ Projelerinin akıbetini bir kez daha gündeme getirdi.

Gelecek Partili Özdağ ve Demir, bir grup parti yöneticileri ile Bala’ya giderek, 3 yıl önceki söz konusu sosyal konut projesinin yapılacağı ilan edilen arazileri gezdi.

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, konuya dikkat çeken bir mizansenle hükümetin 2019’da açıkladığı 100 bin sosyal konut projesini sorguladı.

SİNOPLU DİYOJEN GİBİ…

Özdağ, Ankara Bala’da elinde fenerle arazileri gezip, 2019’da açıklanıp, 2020'de yapımına başlanacağı vaat edilmiş olan sosyal konutları ararken şöyle konuştu:

“Sinoplu Diyojen Anadolu topraklarında elinde bir lüküs lamba ile ‘adam arıyorum’ diyordu. Bense, 2019 yılında Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın, Sayın Cumhurbaşkanının fakirler, gaziler, şehitler için 100 bin konut sözü vardı. 3 senedir bu konutlarla ilgili bir gelişme var mı diye, onu arıyorum. Olabilir mi acaba diye bakıyorum fenerle? Yok” diye konuştu.

“AYA YAPMIŞ OLMASINLAR?”

Bir partilinin “Başkanım sakın aya yapmış olmasınlar bu konutları” demesi üzerine Özdağ, şöyle konuştu:

“Bakalım, dürbünle aya doğru bakalım. Yok, yol yok ayda, TOKİ inşaatı da yok. O zaman nerede olabilir bunlar? Buradan sesleniyorum; birkaç hafta 250 bin konut yapacaklarını söylediler, yine dar gelirli aileler için. Buradan soruyorum, 2019’daki 100 bin konut ne alemde?”

O PROJE NEYDİ?

Hükümet, 2019 yılında “Her yıl 100 bin yeni sosyal konut” projesi başlatmış, ödemelerin yüzde 10 peşinat, geriye kalanın ise 894 TL’den başlayan taksitlerle 240 ay olacağını duyurmuştu.

16 ARALIK 2019'DA BAŞVURULAR ALINMIŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın himayelerinde Hazine ve Çevre bakanlıkları ve TOKİ koordinesinde hayata geçirildiği ilan edilen 100 bin yeni sosyal konut projesinde Ankara için de 4 bin kontenjan ayırıldığı ifade edilmiş, konutların Bala’da da inşa edileceği belirtilmişti.

TOKİ, Ankara Bala sosyal konut projesi için 16 Aralık 2019 ile 15 Ocak 2020 tarihleri arasında başvuru toplamış, inşaatlara 2020'nin ilk çeyreğinde başlanacağı ilan edilmişti.

Selçuk Özdağ, 2019 sosyal konut projesi kapsamında Ankara Bala'da 200 konut yapılacağının ilan edildiğini belirterek, ancak bu projelerin temellerinin bile atılmadığını söyledi.

Selçuk Özdağ, burada yaptığı açıklamada “Yetkililere sesleniyorum, 2019’da yapılacağı ilan edilip, başvuruları toplanmış olan sosyal konutlar hani nerde? Bala’da yapılacağı yer olarak işte üzerinde bulunduğumuz arazi gösterilmişti. İşte görüyorsunuz bu arazi bomboş, sosyal konut falan yok” şeklinde konuştu.

Gelecek Partisi kurmayı Selçuk Özdağ, 2019'da vaat edilen 100 bin sosyal konutun yapılamadığını, bunu yapamayanların şimdi vaat ettiği 250 bin sosyal konutu da yapamayacaklarını savundu.

Gelecek Partili Özdağ, geçtiğimiz hafta ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başta olmak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’na (TOKİ) bir mektup gönderdi. 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde 2019 yılında ilan edilen 100 bin konutlu TOKİ projesine ilişkin 16 detay soru soran Özdağ, ve ilgili kurumlar/kişilere sorulan sorulara gelecek cevapların kamuoyu ile paylaşılacağını belirtti.

İşte Özdağ’ın yazdığı mektubun linki:

https://gelecekpartisi.org.tr/teskilat-haber/selcuk-ozdag-4982-sayili-bilgi-edinme-hakki-kanunu-cercevesinde-sordu-2019-toki-100-bin-konut-projesi-ne-durumda-1663855250