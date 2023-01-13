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  • Davutoğlu’ndan masadan çekilme mesajı. İmza yetkisi çıkışıyla tartışma yaratmıştı

Davutoğlu’ndan masadan çekilme mesajı. İmza yetkisi çıkışıyla tartışma yaratmıştı

İmza yetkisi çıkışıyla tartışmalara neden olan Davutoğlu, “Biz ayrılalım o zaman masadan. Seçim mi kazanacaksınız” dedi.

Haber Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma - 11:47
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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’ndan masadan çekilme mesajı. İmza yetkisi çıkışıyla tartışma yaratmıştı

Davutoğlu’ndan masadan çekilme mesajı. İmza yetkisi çıkışıyla tartışma yaratmıştı
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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, tartışma yaratan “imza yetkisi” çıkışı sonrası Tele1’e açıklamalarda bulundu.

Davutoğlu, partisinin oy oranına ilişkin yaklaşımları uygun bulmadığını da belirterek şu değerlendirmede bulundu:
"Daha iktidara gelmemiş insanların omuz omuza verdikleri bir masada ve trol çetelerinin hedefi haline gelmiş bir başbakana, 'senin oy oranın nedir?' diye sorana ben nezaketsiz derim. Türk siyasetini bilmiyorsun derim. İnsanların toplum nezdindeki itibarını bilmiyorsun derim. Çünkü gerçekten çok rencide edici bir şey. Daha biz yeni partiyiz. Oy oranımız çıktığında görürsünüz. Bırakalım siyaseti bu çok bilmişlere, 'Şunun oy oranı bu' desin. Mesela biz çıkalım masadan madem o zaman. Saadet Partisi'nin de oy oranına bakılsın. Demokrat Parti'nin de bakılsın. Ayrılalım, seçim mi kazanacaksınız?"

Daha önceki sözlerinin yanlış anlaşıldığını aktaran Davutoğlu, şunları kaydetti:
Bizim tanımladığımız sistemde asla Cumhurbaşkanına bir vesayet söz konusu değil. Cumhurbaşkanımız en önde olacak, içerde ve dışarda başı dik olacak. Demokrasi bir denge ve denetleme mekanizması, Cumhurbaşkanını bu mekanizma ile Meclis kontrol eder. Bir kriz çıkacağından değil, çıkmayacak. Bugünkü yönetimin yaşadığı krizleri görmeyenler bizim ileride olabilecek muhayyel bir krizimiz üzerinden iklim oluşturmaya çalışıyorlar, bu psikolojik bir operasyon. Seçtiğimiz 13. Cumhurbaşkanımızın arkasında hem yetki hem sorumluluklarla dimdik duracağız. Asla düşük profilli bir Cumhurbaşkanı olamaz, her şeyden önce biz reddederiz. Cumhurbaşkanının yüksek profilli olması için bütün liderler onun yanında omuz omuza duracağız."

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ali sarı
13.01.2023 18:02
hemen çekilebilirsin  
 
Muzaffer Akın..
13.01.2023 18:02
Kardeşim zaten senin masada olmaman lazım.Önce bir dön geriye bak.Bu suriye politikanız başımıza olmadık işler açtı.  
 
AKM
13.01.2023 18:01
Davutoğlu kardaş istersen ayrılıp gidebilirsin hiç sakıncasıda yokgeldiğin ve gideceğin yer belli sakın karşı tarafın gazına gelipte konuşma ikide 1 bu ne yaw bıdı, bıdı eski patronun 4 gözle bekliyor  
 
TÜM YORUMLAR (152)
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