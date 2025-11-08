Kocaeli Dilovası'nda meydana gelen ve 6 kişinin hayatını kaybettiği fabrika yangınıyla ilgili açıklama yapan Gelecek Partisi Sözcüsü Ufuk Karcı, "Denetim mekanizmalarının çökmesi, liyakatsizliğin ve umursamazlığın sonucudur. Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki Grand Kartal Otel’de 78 kişinin hayatını kaybetmesi de aynı ihmaller zincirinin bir sonucuydu. Ülkemizde artık insan emeği değil, insan hayatı tüketilmektedir. Çıkan her yangında aynı senaryoyu yaşamak bu ülkenin kaderi değildir, olmamalıdır” dedi.

Gelecek Partisi Sözcüsü Ufuk Karcı, partisinin sosyal medya hesabından Kocaeli’de meydana gelen ve 6 kişinin hayatını kaybettiği fabrika yangınına ilişkin açıklama yaptı. Karcı, şunları kaydetti:

"Hatalardan kaynaklanan ihmallerde can vermek, bu milletin kaderi olamaz! Kaldı ki, sürekli 'ihmal' kelimesiyle yüzleşmek, aslında sistematik bir çürümenin ve denetimsizliğin açık bir sonucudur. Bu sebeple Gelecek Partisi olarak bu çürümeyi anlatmak için 'Sistem Çöktü' demiş ve farkındalık oluşturmak istemiştik. Kocaeli’deki faciada yitirdiğimiz 6 can, aslında ülkede yaşanan sosyo-ekonomik krizin geldiği boyutu da göstermektedir. Bir yanda emeklilik yaşını aşmış kadınlar, öte yanda daha çocuk yaşta hayata tutunmaya çalışan gençler… Yoksulluk, çaresizlik ve işsizlik, insanları ölümüne çalışmaya mecbur bırakmıştır. Bu acı tablo ekonomik tercihlerle siyasi ihmallerin birleştiği, bir sosyal trajedidir. İktidar, makyajlı açıklamalarla hakikati gizleyemez. Denetim mekanizmalarının çökmesi, liyakatsizliğin ve umursamazlığın sonucudur. Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki Grand Kartal Otel’de 78 kişinin hayatını kaybetmesi de aynı ihmaller zincirinin bir sonucuydu. Ülkemizde artık insan emeği değil, insan hayatı tüketilmektedir. Çıkan her yangında aynı senaryoyu yaşamak bu ülkenin kaderi değildir, olmamalıdır!"

Gelecek Partisi Grup Başkanvekili ve Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ’ın da konuyu Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıdığını vurgulayan Ufuk Karcı, “Gelecek Partisi olarak bu sürecin hem TBMM’de hem de kamu vicdanında takipçisi olacağız. İnsan hayatını ucuz gören bu düzen değişmeden, Türkiye huzur bulamayacaktır” ifadesini kullandı.