Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu: 'Serok Ahmet' ünvanını çok seviyorum

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu: 'Serok Ahmet' ünvanını çok seviyorum

Partisinin grup toplantısında konuşan Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu'ndan dikkat çeken 'Serok Ahmet' açıklaması geldi.

Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu, partisinin grup toplantısında konuştu.

Davutoğlu, "En çok sevdiğim ünvanlardan biri Konya dağlarında 'Yörük Ahmet', Diyarbakır'da 'Serok Ahmet' olarak anılmaktır" sözlerini kullandı.

Davutoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

"SEROK AHMET OLARAK ANILMAKTIR"

"Kürtçe'yle alay ederseniz Kürtçe'yi yasaklı dil olarak görürseniz Kürtlerin bana muhabeti nedeniyle 'Serok Ahmet' demesiyla alay ederseniz işte o zaman bu söylemlerin içi doldurulmamış olur. En çok sevdiğim ünvanlardan biri Konya dağlarında 'Yörük Ahmet', Diyarbakır'da 'Serok Ahmet' olarak anılmaktır."

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