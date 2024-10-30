Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu: 'Serok Ahmet' ünvanını çok seviyorum

Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu, partisinin grup toplantısında konuştu.

Davutoğlu, "En çok sevdiğim ünvanlardan biri Konya dağlarında 'Yörük Ahmet', Diyarbakır'da 'Serok Ahmet' olarak anılmaktır" sözlerini kullandı.

Davutoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

"SEROK AHMET OLARAK ANILMAKTIR"

"Kürtçe'yle alay ederseniz Kürtçe'yi yasaklı dil olarak görürseniz Kürtlerin bana muhabeti nedeniyle 'Serok Ahmet' demesiyla alay ederseniz işte o zaman bu söylemlerin içi doldurulmamış olur. En çok sevdiğim ünvanlardan biri Konya dağlarında 'Yörük Ahmet', Diyarbakır'da 'Serok Ahmet' olarak anılmaktır."