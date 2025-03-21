Gelecek Partisi'nden acı haber! O isim hayatını kaybetti

Gelecek Partisi kurucularından Zeynep İşcen Çeviker yaşamını yitirdi. 1970 yılında doğan Çeviker'in vefat haberi partinin resmi sosyal medya hesabından açıkladı.

"BAŞIMIZ SAĞOLSUN"

Partiden yapılan açıklamada "Başımız sağ olsun. Partimizin kurucularından Zeynep İşcen Çeviker’in vefat haberini büyük bir üzüntü ile öğrendik. Mekanı cennet olsun, kederli ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyoruz" dedi.