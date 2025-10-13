AKP'li Özlem Zengin, katıldığı bir televizyon programında Gelecek Partisi lideri Davutoğlu'nu hedef alan sözler sarf etmişti.

Özlem Zengin, programın sunucusunun kendisine yönelttiği; 'LGBT dernekleri kapatılmalı mı?' sorusuna önce 'Bu konu bildiğim bir konu değil' yanıtı vermiş daha sonra da sunucunun AKP döneminde LGBT derneklerine izin verildiğini hatırlatması üzerine 'Davutoğlu döneminde mi olmuş' ifadelerini kullanmıştı.

Program sunucusu ise, Zengin'in bu sözlerine 'Hayır. 2004'ten itibaren. Ondan sonra mantar gibi çoğalıyorlar' yanıtını verirken, aldığı cevap karşısında afallayan Zengin, 'Bu bildiğim bir konu değil. İlk defa duyuyorum 2004'te olduğunu. Hakikaten bilmiyorum' şeklinde konuşmuştu.

"HER NETAMELİ KONUYU SAHİPLENMEDİĞİNİZ GİBİ YİNE..."

Gelecek Partisi Sözcüsü Ufuk Karcı, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin’in açıklamalarına sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Karcı, paylaşımında, "Zamanında iyi dinleyememişsiniz Özlem Hanım! 23 yıllık iktidarın tüm iyiliklerini Sayın Cumhurbaşkanına, tüm kötülüklerini ise Sayın Başbakana yüklemek; üstelik yayında görüleceği üzere, hakkında bilgi sahibi olmadığınız bir konuda moderatörün sizi düzeltmesine rağmen, 2004 yılında Sayın Genel Başkanımız bırakın Başbakanlığı, Dışişleri Bakanı dahi değilken, her netameli konuyu sahiplenmediğiniz gibi yine doğrudan Sayın Ahmet Davutoğlu’na mal etmeye çalışmak, hangi vicdana sığar? AK Parti’nin vicdan sahibi kitlelerine sorarız!" ifadesini kullandı.